Gaziantep’te 12 kaçak göçmen yakalandı

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– Gaziantep’te durdurulan 2 araç içerinde 12 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep otobanı Kuzey turnikelerinde yapılan polis kontrolleri sırasında 2 araçta yabancı uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Şahıslardan 3’ünün üzerinde herhangi bir belge çıkmazken diğer 9 kişinin ise izin belgelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Polis 12 kaçak göçmenle beraber 2 sürücü hakkında da yasal işlem başlattı.

GAZİANTEP 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:42

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