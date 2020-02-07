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Fadıloğlu Antep’e ‘Gazi’ unvanının verilişini kutladı

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Antep'e 'Gazi' unvanı verişinin 99. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fadıloğlu Antep’e ‘Gazi’ unvanının verilişini kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Antep’e ‘Gazi’ unvanı verişinin 99. yıl dönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Antep’e ‘Gazi’ unvanının verilişinin 99. yıl dönümünü kutlama mesajında, “Tarihi, vatan uğrunda döktükleri kanlarla yazan tüm şehitlerimizi; minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadesine yer verdi.
Fadıloğlu, mesajının devamında, “8 Şubat, bizim onur günümüzdür. Ecdadımız, canı pahasına Antep’i düşman işgalinden kurtardı. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgale yaklaşık 1 yıl dayanan ve düşmana geçit vermeyen Antep’e, 8 Şubat 1921 tarihinde ‘Gazi’ unvanı verdi. Böylece şehir, Gaziantep adıyla anılmaya başlandı. Fransızlar, Ankara Antlaşması’nın ardından 25 Aralık 1921’de şehri boşalttı ve Gaziantep 2 yıl süren işgalden kurtulmuş oldu. Gazi şehrimizin Gazi adaşı Mustafa Kemal Atatürk, verilen destansı mücadele sonrası, ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler. Bu tek Türk şehri, hiçbir yerden maddi yardım görmeksizin kendi kahramanlığı ile kendini kurtardı. Ve Gazi unvanına bihakkın liyakat kesbetti’ ifadelerini kullanmıştır. Yaşanan mücadeleyi Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimizin de en iyi şekilde öğrenmesi, bunu en iyi şekilde sahiplenerek aynı inanç ve kararlıkla gelecek nesillere aktarılması konusunda hepimize büyük görevler düşüyor. Antep Savunması’nda sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Nüfusunun 4’te biri şehit, kalanı ise gazi olan Antep halkının, göstermiş olduğu bu yüksek azim, cesaret ve kararlılık; bağımsızlık ve vatan sevgisinin en modern silahlardan bile daha güçlü olduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. Antep Savunması’nda sergilenen kahramanlıklar, şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de rehberimiz olmaya devam edecektir. Tarihi, vatan uğrunda döktükleri kanlarla yazan tüm şehitlerimizi; minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP

07 Şubat 2020 Cuma

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