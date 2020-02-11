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Gaziantep'te yeni bir yetişkin eğitimi projesi

İHA

Gaziantep'te yeni bir yetişkin eğitimi projesi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus Plus Programı kapsamında gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. Yetişkin Eğitimi kapsamında geçtiğimiz 2019 yılı Teklif Çağrısı döneminde sunulan proje, Türkiye’deki 209 başvuru içerisinde hibe almaya hak kazandı.
Gaziantep Üniversitesi koordinatörlüğünde, 1TR01KA204073853 referans numaralı ve “Dünya Vatandaşı Olma Yolunda Mültecilerin Ortak İnsani Değerler Konusunda Temel Yeterliliklerini Destekleme ve Geliştirme“ isimli proje ulusal ve ulus ötesi ortaklar ile yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında ortaklık kurulan kurum ve kuruluşlar arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, KAYRA Danışmanlık Eğitim yer alırken, projeye aynı zamanda Portekiz’den Lousada Belediyesi, İspanya’dan Ajuntament De Villanueva de Castellon Belediyesi ile Litvanya’dan Tavo Europa Derneği destek veriyor.
Projenin amacı ortak insani değerler
Türkiye’de ve Avrupa’da süregelen göç odaklı nüfus artışı ile birlikte, bu alanda kurum ve kuruluşların işbirliğinin arttırılması ihtiyacı ortaya çıktığına ve bu doğrultuda ilk olarak proje ortaklarıyla proje fikrinin geliştirildiğine dikkat çeken Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan, “Kent nüfuslarının artışına paralel olarak yapılan içme suyu, alt yapı hizmetleri, atık yönetimi gibi yatırımlar ile ilk anda akla gelmeyen kamusal hizmetler artan bu ihtiyaçları karşılamaya yeterli gelmemeye başladı. Projemiz bir arada yaşama ve dünya vatandaşlığı sürecinde farklı kültürlerden gelmiş olmanın verdiği değerlere bakış, kamusal hizmetlere yaklaşım gibi değerlerin korunması ve bu konuda farkındalık yaratılmasına odaklanıyor” diye konuştu.
Projenin başlangıç toplantısı GAÜN bünyesinde gerçekleştirilecek
Projenin ortak ülkelerden de katılımcılarının yer alacağı başlangıç toplantısı Şubat ayı sonunda Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Projeye önemli katkılar sunacak olan toplantısı sonrasında, ortak insan değerlerin oluşturulmasına katkı sağlayacak bir eğitim modülü oluşturulacak. Proje faaliyetleri 4 ülke ile eş zamanlı olarak yürütülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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