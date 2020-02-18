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Marius Sumudica: "Muhammed için üzgün değilim" "Bugün çok fazla fırsat kaçırdık"

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında 20 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada iki penaltı kaçıran Muhammed Demir için üzgün olmadığını söyledi. Sumudica maçla ilgili ise, "Bugün çok fazla fırsat kaçırdık. Daha rahat bitirebileceğimiz bir maçı daha gergin bitirdik" dedi.

Marius Sumudica: "Muhammed için üzgün değilim" "Bugün çok fazla fırsat kaçırdık"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, sahalarında 20 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada iki penaltı kaçıran Muhammed Demir için üzgün olmadığını söyledi. Sumudica maçla ilgili ise, "Bugün çok fazla fırsat kaçırdık. Daha rahat bitirebileceğimiz bir maçı daha gergin bitirdik" dedi.
Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 20 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ligde rahat bir konumda olmak adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Sumudica, maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok fazla fırsat kaçırdık. Daha rahat bitirebileceğimiz maçı daha gergin bitirdik. Kolay kazanılması gereken bir maçtı. Çok iyi oynadık. Bence bu galibiyet kimse için sürpriz olmamıştır. Sahada tek bir takım vardı o da Gaziantep FK. İki penaltı kaçırdık. Bence ilk yarıdaki pozisyonda penaltıydı. Bize olduğunda VAR'a bakılmıyor. Oyuncularımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Soğuk havada akşam 8'de oynadık. Oyuncularım için kolay değildi. Buraya ilk geldiğim gün herkes oturduğu yerde bu takım 2. lige düşer diyordu. Yine söylüyorum bu takım düşmeyecek. Kalan maçlarda en az 67 puan daha alırsak ve sonrasında da seri galibiyetler gelirse ligi orta sıralarda bile bitirebiliriz. Ama önümüzde çok zor maçlar bizi bekliyor. Deplasmanda Göztepe ve Başakşehir maçları var. Sonra içeride Trabzon maçı var. Sonrasında da Alanya maçı var. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Bu takım düşmeyecek"
Sumudica, takıma ilk geldiği zaman kendisini eleştiren bir basın mensubuna da tepki göstererek, "Şu an 30 puana ulaştık. Buraya geldiğim ilk gün herkes bu takım Sumudica ile 2. lige düşer diyordu. Bu takım düşmeyecek. Bazıları beni ve aldığım oyuncuları eleştiriyorlar. Ben de şimdi soruyorum onlara Sousa’yı ve Maxim’i beğendiniz mi. Bu oyuncuları da ben aldım" şeklinde konuştu.

"Muhammed için üzgün değilim"
Muhammed Demir'in kaçırdığı iki penaltı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sumudica, "Muhammed'in pozisyonda ben sahaya giremezdim. Ben bütün oyunculara söylemiştim Maxim'in kullanması için. Maxim ile maçtan sonra pozisyonla ilgili konuştum. Kendisi bana Muhammed ilk penaltıyı kaçırdığı ve üzgün olduğu için ikinci penaltıyı atmasına izin vermiş. Muhammed hakkında da üzgün değilim. Çünkü futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Sadece birazcık daha düşünceli davranabilirdi. Çünkü bu çok büyük bir risk. Yani Muhammed çok büyük bir risk aldı ve atamadı. O da üzüldü tabii ama kendisi benim ilk 11 oyuncum. Ben kendisine güven aşılamaya devam edeceğim çünkü bu oyuncuya benim gerçekten ihtiyacım var" diye konuştu.

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