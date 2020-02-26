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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazıcı, Başkan Şahin’i ziyaret etti Başkan Şahin: “Tek bildiğimiz, çok çalışmak”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti. Hayati Yazıcı'yla bir araya gelen Başkan Şahin, büyükşehir olarak tek bildikleri yolun çok çalışmak olduğunu söyledi.

Yazıcı, Başkan Şahin’i ziyaret etti Başkan Şahin: “Tek bildiğimiz, çok çalışmak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Hayati Yazıcı’yla bir araya gelen Başkan Şahin, büyükşehir olarak tek bildikleri yolun çok çalışmak olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Siyaset Okulu’nun ilk ders açılışı dolayısıyla şehre gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yı makamında ağırladı. Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelere ilişkin Başkan Fatma Şahin’den bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci de yer aldı.
Yazıcı: “Büyükşehir, projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Başkan Şahin’in en önemli özelliğinin başında sürükleyici ve motive edici yanının geldiğini vurgulayarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı ekibiyle birlikte Gaziantep’e Türkiye’ye örnek teşkil edecek uygulamalar gerçekleştirmiş olmasından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu da başarmanın en etkin aktörlerinden bir tanesi. En önemli sürükleyici faktör ekibin uyum içinde, birlikte, birbirini anlayacak tarzda projelere, neticeye odaklanması ve görevli olduğu alanda halkımızın huzur ve refahı sağlayacak eserleri ortaya çıkarmasıdır. Gaziantep, ticarette sanayide öncü illerimizin başında geliyor. Buraya gelen herkes sinerjisine sinerji katar. Uyum sağlayamayan da bir yolunu bulur gider. Gaziantep ise dönüştürüyor. Gelenin konu hakkında bilgisi olmasa bile onları burada dönüştürüp adapte ediliyor. Ülke hepimizin. Gaziantep’in Suriye’deki iç savaştan dolayı büyük bir yükü var üzerinde. Burada da en büyük yükü yine mülki amirler ve yöneticiler çekiyor. Bugün buraya grup toplantımız olmasına rağmen gelmem, AK Parti Siyaset Akademisi’nin programlarının başlıyor olmasıdır. Burada akademinin ilk dersinde kayıt olan arkadaşlarla sohbet etmek için bulunuyorum” dedi.
Başkan Şahin: “Bütün belediyelerle şehir ekonomisini canlandırmak istiyoruz”
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Partili Hayati Yazıcı’yı deneyimlerinden dolayı bir öğretmen olarak gördüğünü belirterek, “Teşkilatçılık nedir, nasıl yapılır sizden öğrendik. Ben genel merkez Kadın Kolları’ndayken teşkilat başkanımızdınız. Tarihin kurumsal hafızasısınız. Çok büyük emeğiniz var. Bu nedenle akademiye katılanlara tecrübelerinizi paylaşmak için buradasınız. Biz Gaziantep olarak bugün ihracatta Türkiye’nin 6’ncı, organize sanayi alanında Türkiye’nin sayılı şehirlerinden bir tanesiyiz. Gastronomi, Gazi ve ensar şehriyiz. Bir taraftan teşkilatlarımızın gücüyle, bir taraftan belediye başkanlarımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kalkınma konusunda özel bir çalışma yapıyoruz. ‘Kalkınma, demokrasi yerelde başlar’ diyoruz. Sizler bize güvendiniz, bu görevlere layık gördünüz, bizler de bu göreve layık olmak için gayret gösteriyoruz. Şu anda Türkiye’nin Melen’den sonra en büyük su projesi olan Düzbağ’ı 2 yılda tamamladık. 50 bin konutluk Kuzeyşehir’i kuruyoruz. Kara tren hattını hızlı trene çeviriyoruz. Bugün Şahinbey ve Şehitkamil belediye başkanlarımızla beraber insana dokunan sosyal belediyecilikte kültür, sanat alanında özel çalışmalar yapıyoruz. Şehir ekonomisini canlandırmak için de bütün belediyelerle yoğun çalışıyoruz. Tek bildiğimiz çok çalışmak. Bu şehir kardeşlik üreten bir şehir” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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