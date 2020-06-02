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Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı'na giremeyecek Dülük Tabiat Parkı'nda 'temassız" dönem

İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Dülük Tabiat Parkı'na girişlerin sadece 'temassız' özellikli banka kartları ile yapılabileceğini belirterek, "Dülük Tabiat Parkı'na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı'na giriş yapamayacaklar. Girişteki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık" dedi.

Temassız banka kartı olmayan Dülük Tabiat Parkı'na giremeyecek Dülük Tabiat Parkı'nda 'temassız" dönem

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Dülük Tabiat Parkı’na girişlerin sadece ‘temassız’ özellikli banka kartları ile yapılabileceğini belirterek, "Dülük Tabiat Parkı’na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı’na giriş yapamayacaklar. Girişteki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık" dedi.
Doğanın her rengini içinde barındıran ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Dülük Tabiat Parkı’nın girişinde ve içerisindeki Göl Kafe Restoran’da başlatılan yeni uygulama ile ödeme anındaki temas ortadan kalktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar çok sayıda uygulama hayata geçiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Tabiat Parkı gişesinde ve içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da ödemlerin artık nakit ya da kredi kartı ile yapılamayacağını duyurdu. Amaçlarının virüsün yayılımın önüne geçmek olduğunu kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, belediyeye yapılan tüm ödemelerin yeni dönem içerinde kademeli olarak ‘temassız’ banka kartlarıyla yapılacağını dile getirdi.
"Kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık"
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halkın sağlığını düşünerek bu uygulamayı başlattıklarını kaydetti. Nakit, kredi kartı ya da banka kartı ile yapılacak ödemelerin hem halkın sağlığını riske atacağını hem de girişte trafik yoğunluğuna neden olacağını düşündükleri için sadece ‘temassız’ özellikli banka kartlarının kullanılması kararını aldıklarını belirten Başkan Fadıloğlu,
“1 Haziran itibariyle yeni uygulamalara geçtik. Şehitkamil Belediyesi olarak pandemi sürecinde kurumlar arası iş birliği içerisinde üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmaya çalıştık. Ben, bu konuda özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bu süreç içerisinde normale dönüş sürecinde neler yapacağımızla ilgili ekip arkadaşlarımızla çalışma yapmıştık. Bundan sonraki süreçte özellikle bulaşı azaltmak adına Şehitkamil Belediyesinde para tahsilatı yapılan yerlerde, özellikle de Dülük Tabiat Parkı girişinde ve içerisindeki Göl Kafe Restoran’da artık, ‘temassız’ özelliği bulunan banka kartlarıyla tahsilat yapacağız. Dülük Tabiat Parkı’na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı’na giriş yapamayacaklar. Çünkü gişedeki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık. Temassız özelliği bulunmayan kredi kartı ile tahsilat yapmamız durumunda girişte trafik yoğunluğu oluşacaktı. Vatandaşımızın kapıda sıra beklememesi ve bulaş ile karşı karşıya kalmadan ödeme yapabilmeleri için bu uygulamaya geçtik. Belediyemizin sunduğu imkanlardan yararlanılırken, ücret ödenen diğer noktalarda da bu uygulamayı başlattık. Bu vesile ile bir kez daha tüm hemşehrilerimden özellikle maske kullanmaya, sosyal mesafeyi korumaya ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam etmelerini özellikle hasletten rica ediyorum. İnşallah bundan sonraki yeni süreçte uyulması gereken kurallara dikkat etmemiz halinde bir an önce bu illetten kurtulacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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