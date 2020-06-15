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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ani kilo kaybına dikkat Ani kilo kaybı kanserin habercisi olabilir

İHA

İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir ahenk içinde çalışmaktadır. Bu yapının en küçük parçasında meydana gelen herhangi bir problem vücutta hayati öneme sahip birçok bölgeyi etkileyebiliyor.

Ani kilo kaybına dikkat Ani kilo kaybı kanserin habercisi olabilir

İnsan vücudundaki tüm organ ve sistemler bir ahenk içinde çalışmaktadır. Bu yapının en küçük parçasında meydana gelen herhangi bir problem vücutta hayati öneme sahip birçok bölgeyi etkileyebiliyor.
Medical Park Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. Mehmet Çakır, istemsiz olarak ayda 3 kilodan fazla kilo verilmesi ya da son 6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10’ undan fazla kilo kaybedilmesinin araştırılması gereken önemli bir bulgu olduğuna dikkat çekti. Kişide bilinen bir hastalık durumunun bulunmaması halinde, mutlaka altta yatan gizli bir hastalığın var olduğu düşünülüp mutlaka araştırılması gerektiğinin altını çizen Çakır, “Açıklanamayan kilo kaybı veya istemeden kilo vermek de bazen endişe kaynağı olabilmektedir. Bu durum kilo kaybının altında yatan bir hastalığın ortaya çıktığını gösteren somut bir göstergedir. Kilo kaybının en önemli nedenleri arasında ilk akla gelen rahatsızlık kanser hastalığıdır. Hipertiroidi, şeker hastalığı, kalp yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezinin yetersiz çalışması ise diğer kilo kaybındaki faktörlerdendir. Kilo kaybında nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar da oldukça önemlidir. Tüm kilo kayıpları ciddi olmasa da mutlaka sorgulanmalıdır” dedi. “Kişiler kilo kaybıyla karşı karşıya kaldığında mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalıdırlar” diyen Çakır, “Kilo kaybıyla beraber nefes darlığı, mide yanması, ağza acı su gelmesi, sık idrar, karın ağrısı, ishal, kabızlık, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetler ön plana çıkıp kişiyi rahatsız etmektedir. Ani kilo kaybıyla karşılaşan hastalarımızın hekimlerini bu doğrultuda doğru yönlendirmesi erken tanı, tedavi ve hastalığın gidişatı için hayati derecede önem taşımaktadır. Çünkü ani kilo kayıpları, biz hekimler açısından elzem bir konu olup, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Kilo kaybı ile gerçekleşen semptomlar bizim için yol göstericidir. Kilo kaybı ile nükseden kas ağrıları kas erimesinin sonucunu gösterdiği gibi, kişilerdeki terleme, sinirlilik, çarpıntı ve sıcağa karşı tahammülsüzlük gibi durumlar ise halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hipertroidiyi işaret etmektedir” ifadelerini kullandı. Çok sık idrara çıkma ve aşırı su içme isteği diyabete, eklem ağrısı, sabah tutukluğu ve iştahsızlık ise romatizmal hastalıklarının habercisi olduğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:
"Kilo kaybıyla birlikte en az iki hafta boyunca seyreden devamlı üzgün olma hali, isteksizlik, duygu durum bozukluğu, hobilere karşı ilgisizlik, enerji tükenmesi vs. bireyde sık yaşanıyorsa bu durum depresyonun bir yan etkisi olabilir. Bu duygular, kişinin günlük rutin işlerini etkilediği gibi, kişinin işe ya da okula gitmek gibi günlük etkinlikleri de zorlaştırmaktadır. Depresyon, iştahı kontrol eden beynin aynı bölümlerine müdahale eder. Bu durum iştahsızlığa ve sonuç olarak da kilo kaybına yol açabilir. Bazı kişilerde depresyon iştahı artırabilir. Bu semptomlar kişiden kişiye değişir. İştahsızlık, aç olmadığınız hakkında hissettiğiniz duygudur. Fazla yemek nasıl önemli bir problem olarak görülmekte ise iştahsızlık da önemli bir sorun olarak kabul edilir. Çünkü bu durum beslenme bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan önemli farklı sağlık sorunlarına sebep olabilir. Kilo kaybı ile yaşanan mide ağrısı, hazımsızlık, kanlı dışkılama inflamatuvar bağırsak hastalıklarının pençesinde olduğunuzun da habercisi olabilmektedir.’’
Nefes darlığı yaşayan hastalarda bunun nedeninin öncelikli olarak tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Uzman Doktor Mehmet Çakır, bireylerde görülen nefes darlığına, öksürük, göğüs ağrısı, hırıltı, balgam gibi şikayetlerin eşlik etmesi durumunda KOAH denilen kronik akciğer hastalığı düşünülmesi gerektiğini vurguladı.
Bazı hastalıklar hiçbir belirti göstermeden ilerleyebilir ya da belirti verdiğinde hastalık çok ileri safhada olabileceğini vurgulayan Çakır, “Şişkinlik, yorgunluk, çarpıntı nefes darlığı, merdiven çıkarken nefeste kesilme hissi varsa bu durum kalp yetmezliğine işaret eder. Özellikle kişideki nefes darlığı ile çarpıntı, göğüs ağrısı gibi şikayetler de gözlenmekte ise bu kişiye mutlaka kalp muayenesi yapılması gerekmektedir. Kişideki ateş yorgunluk, halsizlik yaşamı tehdit eden kanser hastalığına dikkat çeken bulgulardan başlıcalarıdır. Bu sebeple tüm hastalarımızın yılda bir kez sağlık kontrolünden geçilmesini tavsiye ediyorum. Hastalardaki kilo kaybı ile beraberinde görülen semptomlara karşı ilgili hekimlere doğru bilgilendirme yapılması tedavinin sağlıklı ilerlemesi açısından önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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