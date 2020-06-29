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Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi ilk ürününü verdi “Yöresel ürünleri eğitimle üreteceğiz”

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Oğuzeli'nde kurulan "Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi" ilk ürününü verdi. Hazırlıkları tamamlanan ve açılacak olan merkezi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yöresel ürünleri artık burada eğitimle üreteceğiz" dedi.

Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi ilk ürününü verdi “Yöresel ürünleri eğitimle üreteceğiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Oğuzeli’nde kurulan “Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi” ilk ürününü verdi. Hazırlıkları tamamlanan ve açılacak olan merkezi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yöresel ürünleri artık burada eğitimle üreteceğiz” dedi.
Dünya nüfusunun her geçen gün artışı ve tarımsal alanların azalması sonucunda artan nüfusu doyurmak ve gıdada hijyen ile verimin arttırılması önemli bir konu haline geldi. Bu kapsamda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğü yöresel tatların korunması ve doğru tarım tekniklerinin öğretilmesi açısından önemli bir merkez olacak “Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi” projesini tamamladı. Oğuzeli ilçesinde kurulan ve ilk meyvesini veren merkezi ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, tesis hakkında Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin’den bilgi aldı, yapılan son çalışmaları inceledi.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sonrası yeni bir dünya kurulduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, sağlıklı kentlerin, gıda güvenliğinin konuşulduğu günlerde eğitimlerle beraber yöresel ürünlerin yetiştirileceğini söyledi. Büyükşehir’in artık ürünlerin tohumunu yetiştirmeye başlayacağını da belirterek, bunların dünyayla paylaşılacağının altını çizdi.
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Eğitim ve Yöresel Ürünler İşleme Merkezi, 25 bin metrekaresi örtü altı denilen alanla 50 bin metrekarelik arazide yöresel ürünlerin hijyen şartlarında üretilmesi ve gastronomi temelli ürünlerin hem üretimini hem de bu tarımsal eğitimi amaçlıyor. Eğitim atölyeleri, eğitim sınıfları, konferans salonun bulunduğu tesiste, anaokulundan başlayarak bütün öğrencilere tarım konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor. Bitkilerin yetiştirilmesi, nasıl bakıldığı, yöresel ürünlerin sofraya hangi aşamalarda geldiği öğretilecek. Öte yandan Oğuzeli bölgesinin öne çıkan ürünü olan kurutmalıkların işlenmesi için ayrı bir yer oluşturulurdu.
“Freeze Dry” yöntemiyle kurutulacak ürünler, eksi 40 derece dondurularak daha sonrasında vakumlarla içindeki buz parçacıkları çekilecek. Yaş halindeki besin ve protein değerleri özelliği ne ise kurutulduğundaki aynı değerleri korunması sağlanacak teknikle, tamamen hijyenik şartlarda kurutma yapılacak. Tesiste ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için özel bir alanda üretim yapılarak korunması da amaçlanıyor. Kadın girişimciyi ve çiftçiyi destekleyecek merkezle beraber çalışacak, resmi evrakların tamamlandığı müracaat aşamasında olan Oğuzeli Ezogelin Yöresel Ürünler Üretici Kadın Kooperatifi kurularak, ortak ürün işlenecek.

“Sağlıklı bir kenti, yeşil ekonomiyi Oğuzeli merkezli kuruyoruz”
Ziyarette açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, emek verilmesiyle beraber toprağın güzel ürün vereceğini belirterek, “Oğuzeli bizim bu konuda en kıymetli ilçemiz. Buradaki toprak bizim için altın. Suyu havası o kadar kıymetli ki bunun için tarım okulunu açtık. Artık sof domatesini, antep biberini, antep kabağını burada eğitimle üretiyoruz. ‘Kadınlarımızı kooperatifleştirerek bu ürünü nasıl iyi bir şekilde yetiştirecekler?’, ‘Dijital ortamda nasıl pazarlayacağız?’, ‘Bütün dünyaya nasıl göndereceğiz?’ bunların çalışmasını yapıyoruz. Pandemi sonrası yeni bir dünya kuruldu. Sağlıklı kentleri gıda güvenliğini konuşuyoruz ve Oğuzeli bu konuda daha önemli bir hale geldi. Bizde artık yeşil ekonomi, ‘Yeşil Oğuzeli’ için buradayız. Bu gördüğünüz bütün yeşillik, ekonomi, lezzet, ihracat, istihdam ve en önemlisi koronaya karşı bağışıklık demek. Bu ürünler yendiği zaman yüksek bağışıklık sistemi oluşturuyor ve daha sağlıklı bir kenti, yeşil ekonomiyi Oğuzeli merkezli kuruyoruz” şeklinde konuştu.
“Bu bereketli topraklara emek veren çiftçilere örnek bir uygulama oldu”
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Başkan Şahin ve ekibine teşekkür ederek, “Bu topraklara sahip olabilmek için, emek vermek lazım. Günümüz bilim ve teknolojisini bu topraklara yansıtmak gerek. İnsanoğlunun en temel ihtiyacı olan gıda tamamen topraktan alınmaktadır. Dolayısıyla örnek bir proje ile patlıcan, biber, kabak, bamya yani bütün sebzelerimiz burada yetiştirilmekte. Gaziantep aslında bir sanayi şehri olduğu kadar tarım kenti. Ama biz bunu biraz geride bıraktık. Gaziantep’in tarımda aslında ne kadar önemli bir kent olduğunu da bütün halkımıza ve Türkiye’ye ispat etmiş olacağız. Bütün çiftçilere örnek bir uygulama. Kışın da burada ürün üretilecek. Günümüz bilim teknolojisi uygulanacak. Dolayısıyla Gaziantep’te ki bütün çiftçilere bu bereketli topraklara emek veren çiftçilere örnek bir uygulama oldu. Birim metrekarede alınan ürün artacak. Büyükşehirin bu tesisini görmeyi tavsiye ediyoruz kendilerine” dedi.

“Temelimiz insanda da tarımda da eğitim”
Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin ise Başkan Fatma Şahin’in okul konusunda sürekli yanlarında olduğunu belirterek, “Burada tamamen bölgemiz ve Gaziantep tarımına yönelik bitkisel üretim, gıda ve gıda hijyeni bizim okulumuzun temelini oluşturuyor. Okulumuz yöresel ürünler, gastronomi ve kadın kooperatiflerimiz var. Bölgesel birçok ürünümüzün üretimine başladık. Kadın kooperatiflerimizi kurduk ve bu ürettiğimiz ürünleri gastronomi ve hijyen şartlarında bütün Türkiye’ye ve dünyaya Oğuzeli’nin kurutmalık ürünlerini burada üreterek tanıtacağız. Temelimiz insanda da tarımda da eğitim. Çünkü gün geçtikçe tarım alanları bir şekilde azalıyor. Nüfus artıyor. Bizim amacımız birim alanda çok daha fazla ürün elde etmek. Burada birim alanda nasıl verim alınır, çiftçilerimizi görsel olarak birebir eğiterek, hangi çeşitlerin daha fazla verimli olduğunu göstererek hayata ve ülke ekonomisine katkı sağlamak, daha fazla üretmek için buradayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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