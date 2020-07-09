Mezarlıkta silahlı çatışma: 3 yaralı

Gaziantep Asri Mezarlıkta bilinmeyen bir nedenle gençler arasında çıkan silahlı kavga, çatışmaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi Asri Mezarlık 40 Nolu Cadde üzerinde bulunan 6 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çıkarılınca olay çatışmaya dönüştü. Silahlı çatışmada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Açılan ateş nedeniyle çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet ettiği öğrenilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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