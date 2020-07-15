Yorgun düşen pelikan yoğun bakıma alındı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan pelikan yoğun bakıma alındı.

Nurdağı ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşlar tarafından pelikan bulundu. Vatandaşlar tarafından pelikan, İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim edildi. Veterinerler tarafından muayene edilen pelikanın yaralanmadığı tespit edilirken, kaptığı enfeksiyon nedeniyle bitkin düşmüş alabileceği belirlendi. Yorgun hayvan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilerek yoğun bakıma alındı.

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