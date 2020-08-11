Otomobille ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Gaziantep’te otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Rasafyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 27 UN 799 plakalı Seat marka otomobil ile A.C. idaresindeki 27 BLD 20 plakalı Fiat marka ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan F.A., Ö.A, ve A.A. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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