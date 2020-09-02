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Gaziantep ihracatta 5. sırada GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Gaziantep 5’inciliği Koruyor

İHA

Gaziantep ihracatta 5. sırada GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Gaziantep 5’inciliği Koruyor

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Bölge ihracatçılarının pandemi sürecini doğru yönettiğini, Gaziantep’in Ağustos ayında da ihracatını artırarak yüzde 9,4’lük artışla 605 milyon 228 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve en fazla ihracat yapan iller arasında beşinci sıradaki yerini koruduğunu ifade etti.
2020’nin sekiz aylık döneminde bölgeden 5 milyar 540 milyon 910 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Ağustos 2020’de Gaziantep’ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4’lük artışla 605 milyon 228 bin dolarlık ihracata imza atıldığını belirtti.
Kileci yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 8’lik artışla 723 milyon 221 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan 2020’nin ilk 8 aylık döneminde Gaziantep’ten yüzde 1,1’lik bir azalışla 4 milyar 778 milyon 905 bin dolar, bölgeden ise yüzde 3,3’lük azalışla 5 milyar 540 milyon 910 bin dolarlık ihracat kayda alındığı ifade etti.
“Kolay ihracat platformu toparlanmaya hız verecek”
Haziran 2020 itibarıyla ihracatta başlayan toparlanma sürecinin Temmuz ve Ağustos aylarında da devam ettiğini ifade eden Başkan Kileci, “Nisan ve Mayıs ayları ihracatımız açısından zor aylardı. Fakat ihracatçılarımızın azmi, devletimizin verdiği destekler ve alınan önlemler, Haziran 2020 itibari ile hızlı bir toparlanma sürecini başlattı. Gaziantep ve bölge olarak, Ağustos ayındaki iyileşmeyi Eylül ayında da devam ettirebilirsek, bu süreçten başarıyla çıktığımızı söyleyebileceğiz. Elektronik ticaretin ve ihracatta dijitalleşmenin önemine her fırsatta vurgu yaptığımız şu günlerde, Ticaret Bakanlığımız tarafından ihracatçılarımızın hizmetine açılan ‘Kolay İhracat Platformu (www.kolayihracat.gov.tr)’ bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde lansmanına katıldığımız bu platform yapay zeka teknolojisi kullanılan ‘Akıllı İhracat Robotu’ ile hedef pazar önerileri, Bakanlığın güncel verileri, pazara giriş haritası, ithalatçı listeleri, hedef pazar durumu, ikili anlaşmalar ve global trendler gibi birçok bilgi kaynağını dijital bir çatı altında birleştiriyor. İhracatımızın özellikle bu dönemdeki gelişimine hız kazandıracak ve ihracatçılarımızın yol haritalarını çizmelerine çok büyük yardımları olacak bu platformun üye firmalarımıza ve tüm ilgililere duyurulması, anlatılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için önümüzdeki günlerde, Ticaret Bakanlığımız ile koordineli olarak, çok detaylı eğitimler düzenleyeceğiz. Bu çok değerli hizmetlerinden dolayı başta Bakan Ruhsar Pekcan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ağustos ayında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen online eğitim çalışmalarına da değinen Kileci, “İhracatçılarımızın faydasına olacak her türlü online eğitimi Ağustos ayında da vermeyi sürdürdük. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz 5 online eğitim seminerine toplamda bin 312 katılım oldu. Diğer yandan, tüm bölge insanımızın yararlanabileceği 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimlerimiz ile Online ETicaret Uzmanlığı eğitimlerimiz ise aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar bu iki eğitimden 336 mezun verdik. Bu önemli bir rakam ve ihracatımızın geleceği için önemli bir nitelikli iş gücü anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Ortadoğu ülkeleri ilk sırada
GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,4 payla ikinci ve Amerika ülkelerinin de yüzde 15,1 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 188 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Bu ülkelerden Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demirçelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” diye konuştu.
Gaziantep Ağustos’ta da 5’inci sırada
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin öncü ili Gaziantep’in, 2020 yılı Ağustos ayında 605 milyon 228 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5’inci ili olmaya devam ettiğini, ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 144,9 olduğunu belirten Başkan Kileci Gaziantep’ten en çok ihracat yapılan ürünlerin de tekstil ve ham maddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.
2020 yılı Ağustos ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 84 milyon 900 bin dolar, Kahramanmaraş'tan 65 milyon 600 bin dolar, Malatya'dan 23 milyon dolar, Diyarbakır'dan 12 milyon dolar, Adıyaman'dan 11 milyon 800 bin Şanlıurfa'dan 8 milyon 900 bin dolar, Kilis'ten 4 milyon 100 bin ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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