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GTO’da son günlerin popüler konusu "Z Kuşağı" ele alındı

İHA

GTO’da son günlerin popüler konusu "Z Kuşağı" ele alındı

Gaziantep Ticaret Odası koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ile Gaziantep Sanayi Odası Koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde “Z Kuşağını Anlamak ve Dijital Dönüşüm” konulu online seminer gerçekleştirildi.
Z kuşağı ile ilgili ilginç detayların paylaşıldığı ve dünyada hızla gelişen dijital dönüşümün ele alındığı seminerin konuşmacıları ünlü ekonomist ve Erkin Şahinöz Akademi'nin Kurucusu Erkin Şahinöz ile Dijital Dönüşüm ve Gelişim Danışmanı Pınar Kabil oldu.
Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu ve TOBB Gaziantep GGK Doğal Üyesi Mustafa Eryoldaş, pandeminin herkesi Z kuşağına çevirdiğini söyledi.

"Hayat bizi Z kuşağı gibi davranmaya zorluyor”
Meslek olarak davranış bilimlerinin içinde olan birisi olduğunu belirten Eryoldaş, “İnancım şu ki; her ne kadar kültür ve coğrafya insan davranış ve düşünce biçimini etkilese de, doğduğu zaman diliminin de insan üzerindeki etkileri büyük. Ben babam ile aynı açıdan bakmıyorum, oğlum da benimle aynı şekilde değerlendirmiyor olayları. Fakat hayat bizi Z kuşağı gibi davranmaya zorluyor. Onlara ayak uydurmamız gerekiyor. Benim Z kuşağında doğanlarda gördüğüm birkaç özellik var. Teknolojinin kucağında doğmuş bu nesil, çok hızlı, sabırsız. Gelenekselliği pek sevmiyorlar, daha çok bireyselciler. Onlar için her şeyin en doğrusunu sanki youtuberlar biliyor. Bunlar Z kuşağının genel özelliklerimi? Z kuşağından sonra nasıl bir kuşak gelecek? Merak ediyorum. Bugün burada oluş sebebimiz de bu sorulara yanıt bulmak ve Z kuşağını anlamak” dedi. Eryoldaş’ın ardından konuşan TOBB Gaziantep GGK Başkanı İbrahim Sarıca, pandemi sürecinin etkisiyle dijital hayata çok hızlı bir geçiş yaptıklarını vurgulayarak, “Bazılarımız bu sürece çok hızlı adapte oldu. Tıpkı Z kuşağı gibi. Biz gençler olarak, ileride aramızda kuşak çatışması olmaması için Z kuşağını önemsiyor, onları anlamak istiyoruz. Her şeyden önemlisi onların fikirlerini önemsiyoruz. Onları ve fikirlerini bu seminerden sonra daha doğru değerlendireceğimizi umut ediyorum. TOBB Gaziantep KGK ile bu tip seminerlerin organizasyonuna devam edeceğiz. Şahinöz ve Kabil’e sağladıkları katkı için şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de kuşaklar arası iletişimin çok önemli olduğunu, doğru bir iletişim kurulabilmesi için Z kuşağını anlamaları ve onların dilinden konuşabilmeleri gerektiğini belirtti.

"Herkes bir gün dijitalleşmeyi tadacak”
Açılış konuşmalarının ardından “Kuşaklararası Dijital Köprüler” sunumunu gerçekleştiren Dijital Dönüşüm ve Gelişim Danışmanı Pınar Kabil, dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ve herkesin bir gün dijitalleşmeyi tadacağını ifade ederek Z kuşağının özelliklerini anlattı ve Z kuşağı ebeveynlerine öğütler vererek, “Z kuşağının en yakın kuşağı Y kuşağı ile de aralarında mesafe var. Kimseye minnet etmeyecek yapıdalar. Bireysel yaşam tarzına sahipler. Sosyal tüm kurallara karşı duruşları var. Politika, din, mezhep ve ırk ayırt etmiyorlar. Dijitali de bir amaç değil araç olarak görüyorlar. Yapay zeka ile de kanka olduğunu söyleyebiliriz. Belki sizlere ilginç gelecek fakat ölümsüzlüğün de imkan dahilinde olduğunu düşünüyorlar” şeklinde konuştu.
Ailelerin Z kuşağı çocuklara doğdukları ilk günden itibaren yetişkin gibi davranması gerektiğini de söyleyen Kabil, “Onlara güvenin, onların da size güven duymasını sağlayın. 5 yaşından itibaren bakkala ekmek almaya gönderin, sorumluluk verin. Güçlü ve bağımsız yetişmesini sağlayın. Onları konuşturun sözünü kesmeyin, dinleyin, ama gerçekten dinleyin, dinlerken anda kalın, sonrasında ne söyleyeceğinizi düşünmeyin. Bireyselliklerine saygı duyun ve nezaket kurallarını öğretin. 4 sınıfın sonuna kadar onlara teknolojik aletler vermeyin, örgü ördürün, yemek yaptırın, bitki ekin birlikte” ifadelerini kullandı.

"Elektronik para birimlerini deneyimleyin”
Yoğun bir ilgiyle takip edilen online seminerde Dijital Dönüşüm’ü ele alan Erkin Şahinöz ise kripto paralar, blok zincir ve merkeziyetsiz finans konularında sunum gerçekleştirdi.
Elektronik para birimlerinin deneyimlenmesi gerektiğini ve gelecekte ekonomik dengelerde büyük değişimler olacağını belirten Şahinöz, “Dönüşmek artık bir zorunluluk. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Dünyanın son yüz yıldaki gelişimi inanılmaz hızlı bir şekilde gerçekleşti. Bundan sonrası daha da hızlı olacak. Firmalarımız, ülkeler, ikili ilişkiler ve her şey dijital dönüşüme uğrayacak. Bizler de bu dönüşüme ayak uydurmak zorundayız. Her anlamda değişmek zorundayız. Kiraz satmak yerine kiraz festivalini pazarlamalıyız. Mal satmaktan ziyade bunları soyutlaştırmalıyız. Hayal kurmalıyız kirazı da satalım ama satıp orada bitirmeyelim festivalini de satalım. İnsanlar kiraz çiçekleri altında yürümek için uçak bileti alsınlar” diye konuştu.
Şahinöz ayrıca, kaynakların sınırlı olduğu gibi ihtiyaçlarında sınırlı olduğunu; sınırsız olanın istekler olduğunu ve pandemi sürecinde bunu çok net gördüklerini vurguladı.

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