Yarı çıplak gencin balkondan düşme anı kamerada

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gazikent Mahallesi´ndeki apartman 5´inci katında meydana geldi. Evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.´yi hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Coşkun K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Coşkun K.'nin düştüğü anlar güvenlik kameralarına da yansırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2020-10-26 11:54:11



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