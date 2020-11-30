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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de yeşil alan son 11 yılda 12 milyon metrekareye çıktı

İHA

Şahinbey'de yeşil alan son 11 yılda 12 milyon metrekareye çıktı

Şahinbey Belediyesi son 11 yılda ilçenin toplam yeşil alan büyüklüğünü 12 milyon 145 bin 719 metrekareye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 14.72 metrekareye yükseltti. İlçeye inşa edilen yeni 620 park ve yeni dikilen 3 milyon 612 bin 911 ağaçla Şahinbey yeşil bir çehreye büründü.
Şahinbey Belediyesi 2009 yılından bu yana çevre alanında yaptığım yatırımlarla ilçenin çehresini değiştirdi. Belediye Şahinbey’in her köşesine yaptığı park ve ağaç dikimi çalışmalarıyla Şahinbey’i yeşili bol bir ilçeye dönüştürdü. 2009 yılında göreve geldiğinde her mahalleye park ve sosyal tesisi yapmayı vaat eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 yılda ilçeye 620 park yapmanın yanı sıra milyonlarca ağacın dikimini ve dağıtımını sağladı.
3 milyon 612 bin 911 ağaç dikildi
2009 yılından bu yana 3 milyon 612 bin 911 ağaç dikimini ve dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana daha yeşil bir Şahinbey için toplamda 620 adet parkın yaparak vatandaşlar için huzurlu alanlar oluşturdu. Belediye yaptığı yatırımlarla Şahinbey’deki toplam yeşil alan büyüklüğünü 12 milyon 145 bin 719 metrekareye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2009 yılından bu yana 0.89 metrekareden 14.72 metrekare’ye yükseltmiş oldu.
“Daha yeşil bir Gaziantep için”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şahinbey’imizi ve Gaziantep’imizi çok daha yeşil bir alan yapmak için ciddi bir mücadele verdik ve mücadelemiz devam ediyor. 12 milyon 145 bin 719 m2’lik alanı ağaçlandırarak şehrimizin nefes almasını sağladık. Bunun dışında 1 milyon 700 bin metrekare alanla Türkiye’nin en büyük parkı olan YeşilVadi parkımız başta olmak üzere, Şahinbey Parkı, Şelale Park, Akkent Parkımız gibi yaptığımız 620 parkla Şahinbey’imizi yeşillendirmeye devam ettik. Şahinbey’i yeşillendirmek için çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da dahil etmek için her yıl ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar 3 milyon 612 bin 911 tane ağacın dağıtımını ve dikimini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; daha yeşil bir Şahinbey ile Gaziantep’imizi yeşillendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Çünkü ağaç olan yerde bereket, güzellik, yeşillik ve rahmet vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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