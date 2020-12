Başkan Doğru’dan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatının 106’ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, mesajında Sarıkamış’ın Türk toplumunun her kesimini derinden etkileyen acı bir hatıra olduğunu belirterek, "Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihe geçen Sarıkamış Harekatı, zor hava şartlarına aldırmadan vatanları için donarak can veren 90 bin askerimizin şehadete erdikleri bir hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır. Memleketin dört bir yanından gelen bu kahraman askerlerimiz arazi ve kış şartlarında en ağır koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen tereddüt etmeden vatan için mücadele etmişlerdir. Bu vatanın bizlere nasıl emanet bırakıldığını tarihe yüz yıllar önce böyle yazmışlardır, Ardahan, Kars, Iğdır, Başta olmak üzere, Serhat iller her zaman vatan için bayrak için kendini feda etmiştir, vatanın bağımsız bütünlüğü için canını ortaya koyan Sarıkamış Harekatı, Yurdun dört bir köşesinden gelen kahraman askerlerimizin acı hatıralarıyla son bulsa da, Milletimizi derinden etkileyen o kahramanlarımızı aziz Milletimiz bağrına defnetmiştir. Kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bugün de bizler bu fedakarlığın bilincinde olarak onların izinde birlik ve beraberlik içerisinde vatan için her koşulda çalışmak durumundayız, bu vesileyle Sarıkamış’ta ve yurdun her köşesinde vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

