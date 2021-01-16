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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde

İHA

Opr. Dr Çağlar Yazıoğlu Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde hasta kabulüne başladı.
Opr. Dr. Çağlar Yazıcıoğlu, 1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Orta öğrenimini Kahramanmaraş Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İki yıl iç hastalıkları asistanlığı yaptı. Sonrasında bölüm değiştiren Opr. Dr. Yazıcıoğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihtisasını tamamlayarak 2008 yılında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu. 20082010 yılları arasında Siverek’te mecburi hizmetini, Kütahya’da vatani görevini yaptı. 2011 yılında Ege Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde laparoskopihisteroskopi eğitimi aldı. 20112017 yılları arasında Kahramanmaraş Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde, ardından Gaziantep’te özel bir hastanede ve özel kliniğinde çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılında Acıbadem Kadıköy Hastanesi Tüp Bebek Kliniğinde, tüp bebek uygulamaları ile ilgili eğitimler alarak infertilite ve üreme tıbbı alanında uzmanlaştı. 2018 yılında Fransa ve Macaristan’da ileri düzey handson laparoskopik cerrahi eğitimlerine katıldı. 20172021 yılları arasında Kayseri’de özel bir hastanenin tüp bebek merkezinde çalıştı. Çok sayıda başarılı tüp bebek uygulaması yanı sıra sayısız laparoskopik ve histeroskopik operasyona imza attı.
Ocak 2021 tarihi itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde hastalarını kabul etmeye başlayan Opr. Dr. Yazıcıoğlu’nun yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
SANKO Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde jinekolojik muayene, gebelik takibi, ağrısız normal doğum, sezaryen, infertilite tedavileri, ilaçlı rahim filmi (HSG), her türlü jinekolojik ameliyatlar, ileri düzey laparoskopik ve histeroskopik (kapalı) operasyonlar, menopoz tedavisi, yüksek teknoloji ve uzman kadroyla gerçekleştirilmektedir.

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