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Antep fıstığı, Siirt fıstığına oranla daha çok tercih ediliyor

DHA

Antep fıstığı, Siirt fıstığına oranla daha çok tercih ediliyor


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığı, lezzeti ile damaklarda tat bırakıyor. Bir başka kent olan Siirt'te yetişen fıstığa göre daha pahalı olan Antep fıstığı, hem tatlılarda kullanılabilmesi hem de yağ oranının daha fazla olması nedeniyle tercih ediliyor. Gaziantepliler en güzel fıstığın Antep fıstığı olduğunu ifade ediyor.
Türkiye´nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden fıstık hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yaygın olarak tatlılarda, lokumlarda ve çerez olarak kullanılan küçük ama yağlı olan 'Antep fıstığı', sadece çerez olarak kullanılan iri ve yağsız olanı ise 'Siirt fıstığı' olarak biliniyor. Tüketicilerin büyük oranda tercih edilen Antep fıstığının kilosu 70 lira ile 100 lira arasında satışa sunulurken, daha az rağbet gören Siirt fıstığı ise 60 lira ile 80 lira arasında tezgahlarda yer buluyor. 
'ANTEP FISTIĞI BİRÇOK ENDÜSTİRİYEL ALANDA KULLANILIYOR'
Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar, geçmiş yıllardaki Siirt fıstığının rekoltesinin az olmasından dolayı Antep fıstığının daha pahalı olduğunu ancak son yıllarda yüksek rekolte ile fiyatların dengelenmeye başladığını ifade etti. Siirt fıstığının daha çok İran fıstığına benzediği için geçmiş yıllarda ihracat talebi gördüğünü anlatan Uçar, "Bu yıl İran'da rekoltenin fazla çıkmasından kaynaklı Siirt fıstığının ihracatında düşüşüne neden oldu. Siirt fıstığının yalnızca kuruyemiş olarak kullanılması da Siirt fıstığının rağbet görmesini engelliyor. Antep fıstığı baklavada, lokumda, çikolatada ve birçok endüstriyel alanda da kullanılıyor. Antep fıstığının yüzde 75'i endüstriyel dediğimiz çikolata, lokum ve baklavada kullanılırken yüzde 25'i çerez olarak kullanılıyor" diye konuştu.
'TÜKETİCİ ANTEP FISTIĞI DAHA LEZZETLİ BULUYOR'
Tüketicilerin Antep fıstığını daha lezzetli bulduğunu da anlatan Neşet Uçar, "Siirt fıstığının tamamı ise çerezlik olarak kullanılıyor ve dolayısıyla fiyat farklılığı oluşmuyor daha aşağı geliyor. Siirt fıstığının dış kabuğu daha kalın olduğu için tüketici tüketirken kabuğunu açmakta zorluk yaşıyor. Antep fıstığında ise böyle bir durum olmadığından dolayı daha fazla tercih ediliyor ve tüketici tarafından Antep fıstığı daha lezzetli bulunuyor" dedi.
'SATIŞLARDA YÜZDE 98 ORANINDA ANTEP FISTIĞI TERCİH EDİLİYOR'
Pandemi döneminde yüzde doksan oranında Antep fıstığının tercih edildiğini ifade eden Gaziantep'te kuru yemişçilik yapan Kerem Şekeroğlu ise şunları söyledi:
 "Antep fıstığı yüzde 98 oranında tercih ediliyor. Siirt fıstığı Antep fıstığına göre daha iri ve sadece çerezlik olarak kullanılıyor. Ama Antep fıstığı çerezlik olarak kullanılmasının yanı sıra tatlılarda, lokumlarda ve birçok üründe kullanılıyor. İkisi arasında çok büyük fiyat farkı yok fakat daha çok tercih edilmesi sebebiyle Antep fıstığının fiyatı biraz daha yüksek oluyor. Antep fıstığı çok fazla lezzetli olduğu için Siirt fıstığı daha az tercih ediliyor. Pandemi döneminde 81 ile kargo ile sipariş yapıyoruz. Bu siparişlerde ise yüzde 90 Antep fıstığı tercih edilirken yüzde 10 ise Siirt fıstığı tercih edildi."
Vatandaşlar ise tadı ve lezzeti ile Antep fıstığının daha güzel olduğunu ve Siirt fıstığından daha çok tercih ettiklerini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-02-27 14:30:50

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