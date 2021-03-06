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Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı

DHA

Gaziantep'te, 'Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Hisar Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan '1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Gaziantep´te Panorama 25 Aralık Müzesi´nde düzenlenen sergi açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı. Sergide, Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan hemşirelik kurslarının belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi´ye ait madalyalar, mektuplar, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshaları, bilgi belge ve fotoğraflar yer aldı.
Gaziantep Valisi Davut Gül 2021 yılının Gaziantep´in kurtuluşunun 100'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Bu özel yıl dolayısıyla da her hafta farklı etkinlikler yapılıyor. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi ve Nejat Çuhadaroğlu iş birliğinde Kurtuluş Savaşı ve 1. Dünya Savaşı´nda mücadele veren kadın kahramanlar sergisi ziyaretçilerine açılıyor" diye konuştu.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok özel bir haftadayız. Çok özel bir mekandayız. Bizi gazi yapan 100'üncü yıldayız. Bizi 100 yıl önce gazi yapan ecdadı rahmet ve minnetle anıyoruz. Müzecilik çok özel bir iş. Herkes müzecilik yapamaz. Bunun için uzman olmak lazım. Bir derdinin olması lazım. Dünyada pek çok müzeyi gezmiş bir kardeşiniz olarak İstanbul´da Nejat Beyin müzesini gördüğüm zaman Anteplice tabirle 'dişim kitlendi'. Böyle bir müze görmedim. Her şey 1´inci sınıf. O kadar ince şeyler düşünülmüş ki. Bu doğrultuda kendisine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sanayici bir aile ortamında büyüyen bir ismin, sergi konusunda bu denli uzmanlaşması bizlere beşeri sermayenin önemini bir kez daha hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda hızlı bir şekilde Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni açma kararı aldı. Ülkenin hafızası müzelerdir. Keza kent arşivleri de öyle. Biz buradan ders almazsak geleceğe yön çizemeyiz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü rahmetle ve minnetle anıyoruz. Biz büyük bir tarihin emanetçileriyiz. Çocuklarımıza geleceğimize bırakacağımız çok güçlü bir geçmişimiz var. Neden kadın kahramanlar? İnsanlık ve medeniyet tarihine baktığınız zaman Adem ile Havva´dan beri insanoğlu kadınıyla erkeğiyle bu yolculukta beraber. Ama yaşanan tarih ile yazılan tarih arasında bir uyuşmazlık ve eksikliğin olduğunu görüyoruz. Kadın kahramanların, kadın gazilerin, kadın şehitlerin ismi çok fazla dile getirilmiyordu. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ilk yaptığım iş, Kadın Şehirler Anıtı yapmak oldu" dedi.
6 Mart'ta açılışı yapılan sergi, 26 Nisan'a kadar gezilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-03-06 14:04:47

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