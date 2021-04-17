Gaziantep'te iftarların vazgeçilmezi 'ramazan kahkesi'



Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sadece ramazan ayında yapılan ve bir tür simit olan 'ramazan kahkesi' sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu.

Halep kahkesi olarak da bilinen ramazan kahkesini kentte yaşayanlar, özel aroması, tokluk hissini artırması ve damakta bıraktığı lezzetten dolayı tercih ediyor. Kilosu 25 liradan satılan kahke, un, pekmez, mahlep, süt ve sıvı yağ ile yapılıyor. Gaziantepli simit ustalarından Ömer Aksu, ramazan ayına özel kahkenin iftar ve sahur sofralarında mutlaka yer aldığını belirterek, "Ramazan kahkesi un, su, tuz, yağ, şeker ve mahlebin birleşimi ile olur. Mahlep buğday gibi bir bitki türüdür aslında. Mahlep öğütülüp toz haline getirilir ve hamurun içerisine katılır. Ramazan kahkesine aromasını veren mahleptir. Sadece ramazan ayında çıkar. İftar sofralarında, sahur sofralarında herkesin severek, bayılarak yediği bir lezzettir. Bu lezzet bizlere Osmanlı dönemlerinden gelmektedir. Bu geleneği bizler de devam ettiriyoruz. Yapımı çok meşakkatli olduğu için sadece ramazan ayına özel yapıyoruz" diye konuştu.

Yapımı zahmetli olduğu için sadece ramazan ayında üretilen kahkeye talebin çok fazla olduğunu da anlatan Aksu, ramazan kahkesinin kentteki tüm evlerde iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu ifade etti.

'ÇOCUKLARA ÖZEL KAHKE YAPIYORUZ'

Osmanlı döneminde oruç tutan çocuklar için yapılan araba, bebek ve çiçek şeklinde yapılan kahke geleneğini yaşatarak aynı şekillerden kahke üreten Ömer Aksu, "Yaklaşık 100 yıl öncesinde Osmanlı döneminden kalan kahke geleneğini sürdürüyoruz. O dönemlerde çocuklara da orucu sevdirmek için şekil vererek kahke yapılırmış. O gün oruç tutan çocuğa hediye yapılan şekilli kahkeler verilirmiş. Biz de bu geleneği devam ettirmek için bu şekilde çocuklar için kahkeler hazırlıyoruz. Çocuklar için yaptığımız bu şekilli kahkelere de yoğun bir talep ve ilgi görüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2021-04-17 11:28:00



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