Gaziantep’te bayram öncesi denetimler arttırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te bayram öncesi denetimler arttırıldı

İHA

Gaziantep’te bayram öncesi denetimler arttırıldı

Gaziantep’te Ramazan Bayramı öncesi denetimleri arttıran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Kovid19 salgınına dair alınan tedbirleri ihlal eden 253 kişiye para cezası kesti.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini arttırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü otogarda şehirlerarası yolcu otobüslerinde HES kodu denetlemesi yaparken kentin merkezi kavşaklarında kurulan polis kontrol noktaları ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları tespit edebilmek için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 7 Mayıs günü sokağa çıkma yasağını ihlal eden 229, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 24 vatandaşa idari para cezası uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 311 şahıs ise ikaz edilirken 408 işyerini denetledi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise il merkezi, İlçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, 3 bin 901 aracı kontrol etti. Ekipler trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 370 sürücüye işlem yaparken 34 aracı trafikten men etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantepli baklavacıların bayram mesaisi
YEREL HABERLER Gaziantepli baklavacıların bayram mesaisi
İnmede en etkili yöntem fizik tedavi Sanko Üniversitesi Hastanesi fizyoterapisti Nurhayat Çulcuoğlu: "İnme tedavisinde en etkili yöntem fizik teavi ve rehabilitasyondur"
YEREL HABERLER İnmede en etkili yöntem fizik tedavi Sanko ...
Gaziantep’te bir hamle iki ayrı destek Gaziantep'te hayırseverlerin desteği ile 1,5 milyon lira bütçeyle 5 bin aileye gıda paketi dağıtılıyor. Hazırlanan gıda paketleri ise tamamen mahalle bakkallarından alınarak aynı anda hem esnafa hem de vatandaşa destek veriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te bir hamle iki ayrı destek Gaziantep'te ...
Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
YEREL HABERLER Anne şiirlerini hem okudu hem ağladı
Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Belediye Başkanı Doğru’dan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Doğru’dan Anneler Günü mesajı
Kaymakam Mutlu'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu'dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Kılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç'tan Kadir Gecesi mesajı
Bayram öncesi ucuz baklava uyarısı Baklavacı Behzat Bozkurt: "Baklava 25-30 liraya satılıyorsa o üründen kalite bekleyemeyiz"
YEREL HABERLER Bayram öncesi ucuz baklava uyarısı Baklavacı Behzat ...
Gaziantep'te vaka oranları 10 günde yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te vaka oranları 10 günde yüzde 50 azaldı
Başkan Fadıloğu'ndan Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğu'ndan Anneler Günü mesajı
Başkan Tahmazoğlu'ndan anneler günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan anneler günü mesajı
Başkanı Doğru'dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkanı Doğru'dan Kadir Gecesi mesajı
Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 arttı
YEREL HABERLER Türkiye'nin halı ihracatı geçen yıla göre yüzde 50 ...
Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı dağıtıldı Şahinbey belediyesi arı gibi çalışıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de 132 arı üreticisine 2 bin arı kovanı ...
Fatma Şahin'den kadir gecesi mesajı
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den kadir gecesi mesajı
GAÜN'e engelsiz üniversite ödülü
YEREL HABERLER GAÜN'e engelsiz üniversite ödülü
Üniversite öğrencilerine mesleki nitelik kazandıracak protokol GSO ile GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu arasında mesleki eğitimde iş birliğini öngören protokol imzalandı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine mesleki nitelik kazandıracak ...
Sarıgüllük Mahallesi sarı güllerle donatıldı
YEREL HABERLER Sarıgüllük Mahallesi sarı güllerle donatıldı
Çocuk şeker hastaları iğnesiz tedaviye yöneliyor
YEREL HABERLER Çocuk şeker hastaları iğnesiz tedaviye yöneliyor
Başkan Şahin Oğuzeli'nde tarıma verilen destekleri yerinde gördü
YEREL HABERLER Başkan Şahin Oğuzeli'nde tarıma verilen destekleri ...
Fadıloğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı
Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti
YEREL HABERLER Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti
Proje hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER Proje hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler