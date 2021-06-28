Bir anlık dalgınlığı ölümüne neden oluyordu

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Gaziantep’te, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa ticari taksi çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0982 plakalı Citroen marka ticari taksinin çarpmasıyla yere savruldu. Bir anlık dalgınlıkla yola bakmadan çıkan yaya, çarpmanın etkisiyle yaralandı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralı yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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