Gaziantep’ten Avrupa’ya direkt uçuşlar başladı Gaziantep’ten Paris’e direkt uçuş

Gaziantep’ten Avrupa’ya direkt uçuşlar başladı. Gaziantep Havalimanı’ndan Fransa’nın başkenti Paris’e gidecek yolcuları çiçeklerle uğurlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yakın zamanda İngiltere’nin başkenti Londra’nın da direkt uçuş ağına dahil edileceğinin müjdesini verdi.

Gaziantep’te Almanya’nın Duesseldorf ve Frankfurt şehirlerine yapılan direkt uçuşlara 27 Haziran itibariyle Berlin, Hannover, Köln, Stuttgart, İsviçre’de Zürih, Basel ve Fransa’nın başkenti Paris de dahil edildi. Gaziantep Havalimanı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ve Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Fransa’nın başkenti Paris’e direkt uçan ilk yolcuları çiçeklerle uğurladı. Havalimanında açıklamada bulunan Başkan Şahin, yabancı turisti Gaziantep’e getirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, yakın zamanda İngiltere’nin başkenti Londra’ya da direkt uçuş yapılacağını söyledi.

Öte yandan ilk uçuşlarda uygulanan gelenek sürdürüldü ve Paris uçağı, itfaiye ekiplerinin su gösterisiyle kalkışını yaptı.



“Hedefimiz yabancı turisti şehre getirmek”

Havalimanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bugün çok önemli bir ana şahitlik ettiklerini belirterek, “Pandemi sürecinde ulusal mücadelemizi gerçekleştirdik. Artık yeni bir dünya kuruluyor. Salgından sonraki sürece en hazır olan şehir biziz. En hazır olan bölge biziz, en hazır olan ülke biziz. Tesislerimizi tamamladık. Tanıtımlarımızla birlikte şimdi milyonlarca kişinin bölgeye gelmesini istiyoruz. Milyonlarca kişi bölgeye geldiği zaman burada kültürel ve tarihi alanları görme şansına erişecekler. Sağlıklı lezzetin de aynı zamanda başkentiyiz. Ağzımızın tadı geldi diyoruz. Avrupa turisti öncelikli hedeflerimizdendi. Direkt uçuşlar çok önemliydi bizim için. Başkentlere direkt uçuşlar başladı. Hedefimiz İngiltere’yle direkt uçuşları da sağlamak. Akabinde Asya turisti için de aynı amacı neticeye kavuşturmak istiyoruz” dedi.



“Ulaşım ağları güçlenmeye devam ediyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da, “Gaziantep ulaşım ağlarını güçlendirmeye devam ediyor. Gurbetçilerimizin ve ülke içerisindeki vatandaşlarımızın karşılıklı gidiş gelişleri artık daha yüksek oranda gerçekleşecektir. Bunun yanında turizm ve ticaret faaliyetleri de artış gösterecektir. Bu seferlerin Avrupa’nın başka noktalarına da ulaşması için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.



“Artık Gaziantep’e gelme zamanı”

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise “1 Temmuz itibariyle pandemi sürecinin yıkıcı etkileri azaldı. Yeni bir sürece girdik. Sağlık Bakanlığının ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin insan üstü çalışmaları neticesinde salgın riski büyük oranda azalmıştır. Salgının etkileri azaldığından dolayı artık, zaman Gaziantep’e gelme zamanıdır. Bugün itibariyle Gaziantep’ten Avrupa’nın büyük kentlerine direkt uçuşlar başlamıştır. Bu seferler gün geçtikçe de artacaktır. Tüm dünyayı Gaziantep’in tüm arkeolojik değerlerini, gastronomi değerlerini tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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