Gaziantep'te, 101 kaçak göçmen yakalandı



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 101 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Adana otoyolundaki bir dinlenme tesisinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda, dinlenme tesisinde 101 yabancı uyruklu kişi bulundu. Üzerlerinde kimlik bulunmayan ve Van'dan yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 101 farklı ülkelere mensup göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı ile ilgisi bulunduğu belirlenen S.A. ve G.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., tutuklanırken, G.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-07-05 11:11:59



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