Arabanlı şehit ailelerine Kurban Bayramı ziyareti

Gaziantep’in Araban ilçesinde şehit aileleri Kurban Bayramında yalnız bırakılmadı.

Araban İlçe Emniyet Amiri Komiser Mahmut Şakir Yılmaz, Araban ve Yavuzeli ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Murat Tilki ile Araban Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Orhan Behcet Kurban Bayramında ilçe merkezi ve kırsalındaki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Arabanlı şehit aileleri ile bayramlaşarak bayram hediyesi takdim eden heyet, şehitlerin milletin kalbinde her zaman müstesna bir yeri olduğunu ifade ederek, ’’Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizlerin vefa borcudur. Devletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir’’ dedi.

Ziyaretten memnun kalan şehit aileleri ise, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramında da kendilerini yalnız bırakmadıkları için Yılmaz, Tilki ve Behcet’e teşekkür ederek, Allah devlete millete zeval vermesin diye dua ettiler.

