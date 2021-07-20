Fadıloğlu, kurban kesim yerlerini gezdi, vatandaşla bayramlaştı Vatandaş, sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelinde belirlenen kurban kesim yerlerini ziyaret etti.

Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşla hem bayramlaşan hem de kolaylık dileyen Başkan Fadıloğlu, “Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim alanlarını ziyaret etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı için ilçe sınırları içerisinde belirlenen kurban kesim yerlerini; Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Mehmet Ali Korkmaz, Serkan Özatıcı ve birim müdürleriyle birlikte gezdi. Kurban kesen vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fadıloğlu, vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti, bayramlaştı ve kolaylık diledi.

Kurban kesimi esnasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nun kendilerini ziyaret etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kurban kesim yerlerinde sağlanan imkanlar ve verilen hizmet dolayısıyla Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti

Gerçekleştirdiği ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Allah, tüm hemşehrilerimizin kesilen kurbanlarını, hayırları kabul etsin. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte 13 noktada kesim konusunda hizmet veriyoruz. Bu 13 noktanın 7 noktasında küçükbaşbüyükbaş, 6 noktada da yalnızca küçükbaş kesim hizmeti veriyoruz. Amacımız, nitelikli hizmet verebilmek. Gezmiş olduğumuz noktalarda vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle bu sıcak havalarda koku sıkıntısını, kurbanlıklardan arta kalan pislikleri ortadan kaldırmak adına arkadaşlarımız çok seri şekilde hizmet veriyorlar. Mevcut çelik çatılı pazar yerlerimizin altında kurbana yönelik yapılmış kanallarımız, hazırlığımız var. Özellikle pis suyun tahliye edilmesiyle ilgili olarak, yine hayvan artıklarının bertaraf edilmesi için pazar yerlerimizde özel ekibimiz var. Göreve geldiğimiz andan itibaren her sene hizmet kalitemizi arttırarak bu noktaya geldik. Ben, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da pandemi sürecinde mümkün olduğu kadar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmelerini, özellikle bu sıcak havada etleri koruma noktasında kurallara riayet etmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tekrar yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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