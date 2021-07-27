GAÜN Gıda Mühendisliği bölümüne Eur-Ace etiketi

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gıda Mühendisliği Bölümünün eğitim programı akreditasyonunu 2024’e kadar uzatıp, EURACE etiketini verdi.

GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü, eğitim programında yaptığı sürekli iyileştirme ve güncellemeler neticesinde, 2019 yılından beri devam etmekte olan Eğitim Programı Akreditasyonu MÜDEK tarafından yenilenerek, 30 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesi olan EURACE etiketini almayı da hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan GAÜN Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medeni Maskan, eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına EURACE etiketi verildiğini belirterek, “EURACE etiketli programlar FEANI (European Federation of National Engineering Associations)’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır” dedi. Aday öğrencilere seslenen Prof. Dr. Medeni Maskan, Gıda Mühendisliği Bölümlerini tercih yaparken akredite olmuş bölümleri dikkate almalarının, bölümün imkân ve akademik kadrolarını incelemelerinin, alacakları eğitimin kalitesi açısından önem arz ettiğini vurguladı. Gıda mühendisliğinin önemine değinen Prof. Dr. Maskan sözlerini şöyle sürdürdü: "Covid19 salgını, gıda üretim ve muhafaza tekniklerinin ve tüketim alışkanlıklarımızın değişebileceğini ve ileride olası bir başka salgına karşı bu konuda hazırlıklı olmamız gerektiğini öğretmiştir. Salgın kaynaklı uzun süreli eve kapanma durumlarında güvenli ve uzun ömürlü gıdaların üretimi veya başka formatlarda gıda üretim, tedarik, dağıtım ve muhafaza yöntemleri önem arz etmektedir. Bu anlamda Gıda Mühendislerine ve Gıda Mühendisliği Bölümlerine ihtiyaç duyulacağı açıktır. Bölümümüz, eğitim programının akreditasyonu ile eğitim kalitesine verdiği önemi göstermiştir. Bu konuda emeği geçen bütün öğrencilerimize, mezunlarımıza, Gıda Sanayiindeki paydaşlarımıza, idari ve akademik personelimize ve üniversite yönetimine teşekkür ederim.”

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