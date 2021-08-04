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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteoroloji uyardı, valilik tedbirleri arttırdı

İHA

Meteoroloji uyardı, valilik tedbirleri arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep'te artan sıcaklık değerleri ile ilgili uyarıda bulundu. Valilik ise orman yangınlarına karşı tedbirlerini arttırdı.
Gaziantep Valiliği, alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Orman yangınlarına ilişkin daha tedbirli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yangınlara karşı cami hoparlörlerinden uyarılması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiği açıklamada, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
“Ormanlara giriş çıkışların yasaklanması, orman alanları içerisinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile sorumluluk bölgesine göre ilgili kolluk kuvvetlerince müştereken sağlanması. Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesi, yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılması. Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere mahalle cami imamlarımızca konuşmalar ve sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için İl Müftülüğünce tedbirlerin alınması, Enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınmasına. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kırsal alandaki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kontroller yapılması, tespit edilen şahısların ormanlardan uzaklaştırılmasına. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, TEİAŞ, TEDAŞ ve diğer ilgili kurumlarca konunun yakından takip edilerek koordineli bir şekilde çalışılmasına karar verilmiştir.”

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