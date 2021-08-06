Gaziantep’te 180 orman köyüne yangın tehlikesine karşı malzeme yardımı Köy halkına yangında ilk müdahale eğitimi verilecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde olası bir yangın tehlikesinde kullanılmak üzere Gaziantep’e bağlı 180 orman köyüne malzeme yardımı yapılması amacıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, orman köylerinde konaklayan vatandaşlara yapılacak malzeme desteği sayesinde yangına çok hızlı bir şekilde müdahalenin yapılabileceğini belirtirken yangında ilk müdahale eğitimiyle de vatandaşın yangın olaylarına karşı tecrübe kazanacağını söyledi. Yangın tehlikesini azaltmak için malzeme yardımı yapmak, toplumsal bilinci yükseltmek ve vatandaşa yangın olaylarına yönelik eğitim vermek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, dağıtımı yapılacak malzemelerle yangında erken müdahalenin hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini belirterek, “Malzemelerin içerisinde hızlı müdahalede önemli taşınabilir su pompaları, şaplak ve tırmıklar bulunacak. Ayrıca yangında ilk müdahalenin nasıl olacağı konusunda muhtarlar ile köy halkına eğitimler verilecek” diye konuştu.

Protokol kapsamında Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının Gaziantep ili sınırları içerisinde de meydana gelme ihtimaline karşı, orman yangınları müdahale kapasitesini artırmak için şehrin kırsalında bulunan orman kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlara dağıtmak üzere bin 800 adet kauçuk şaplak, bin 750 adet çapalı tırmık ve 500 adet sırt tipi yangına müdahale tulumbası temin edilecek. Ayrıca orman yangınlarına müdahale eğitimi verilerek köy halkı ve muhtarlar arasında yangına karşı ortak bilinç oluşturulacak.

Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu’nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep AK Parti milletvekillerinden Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel ve ilçe belediye başkanları hazır bulundu.

“Koruyucu önleyici tedbir birçok alanda çok daha önemli hale geldi”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin artık en büyük sorun olduğunu vurgulayarak, “Dünya Ekonomik Formu raporlarına göre bulaşıcı hastalıkların, su yönetiminin, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre projelerinin bundan sonraki dönemde dünyayı bekleyen en önemli problem olduğunu ve herkesin bu konuda kendi görev alanına düşen ne ise sürekli raporlar hazırlaması gerektiğini söylüyor. Bizde kendi şehrimizde valimiz ve milletvekillerimizle şehre dair bu alanda yapılması gerekenleri hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle afetlerde en önemli kısım, öncesi, sırası ve sonrası. Koruyucu önleyici tedbir bu alanlarda çok daha önemli hale geldi. Kurumların kendi kurumsal kapasitesini geliştirmesi gerekiyor. Bir taraftan valiliğimizin başkanlığında ‘deprem’ konusunu çalışıyoruz, bir taraftan da son dönemde yaşadığımız yangınlar var” dedi.

“Bu desteğimizle yangınlara hızlı bir şekilde müdahale etme gücü artacak”

Konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesi olarak yangınlar konusunda bütün çalışmaları ve güçlendirmelerin yapıldığını aktaran Başkan Fatma Şahin, “İtfaiye bölümü, beşerî sermaye, makine ekipman, kullanılan köpük miktarı ile bölgenin ve ülkenin en güçlü itfaiye ekibi haline geldi. Teknoloji ile buluşturduk. Akıllı şehirler altyapısı ile bunların güçlenmesini sağladık. Bir taraftan da Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı liderliğinde Yeşil Antep Projesi’ni başlattık. Bakanlığımız, genel müdürlüğümüz ile çalışıyoruz. Yaptığımız toplantılar yangınlarda önleyici tedbirler, tehlikeyi azaltma, toplumsal bilinci yükseltme, malzeme desteğinin önemini gösterdi. Genel Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmada orman köylerimizin bu malzemelere ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Bu malzemeler ellerinde olduğunda çok hızlı bir şekilde müdahale etme gücünün artacağı söylendi. Bizde bunun üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Genel Müdürlüğümüz ile milletvekillerimizin huzurunda bir protokol yapıyoruz. Ne kadar orman köyümüz varsa ne kadar malzeme ihtiyacı varsa bunu biz karşılayacağız. Bunun içerisinde özellikle hızlı müdahalede önemli su pompaları, tırmıklar var. Bunların hepsi bizden istenen malzemeler. Muhtarlıklar ve orman köylerimizi yangınla ilgili eğitimlere alacağız. Eğitimde ilk müdahalede ne yapılması gerektiğini anlatacağız. Bunun planlaması çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Talepleri karşılamak için büyükşehir hemen harekete geçti”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise protokollün bir Gaziantep Modeli örneği olduğunu söyleyerek, “En son Tarım ve Orman Bakanımıza gittiğimizde daha fazla fidan dikilmesi için taleplerimiz oldu. Ama mevcudu da korumak lazım. Mevcudu korumak için çok güncel olan yangınlarla ilgili dün toplantı yaptık. Orman müdürümüz ihtiyaç ve eksiklerle ilgili talepleri oldu. Büyükşehir Belediyesi bunu karşılamak için hemen harekete geçti. Dün karar verdik bugün süreç başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum. İlçe belediyelerimizin orman içi yolları açarak büyük bir kolaylık sağlıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gaziantep AK Parti milletvekillerinden hayırlı olsun mesajı

Törende yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep AK Parti milletvekillerinden Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel de yapılan işin çok doğru olduğunun altını çizerek, emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

“Tüketim alışkanlıklarına kadar birçok şeyin değiştirilmesi gerekiyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu, Küresel Isınma ile beraber dünya ve özellikle Akdeniz Havzası’nın kuzeyinde bulunan ülkelerin yeni bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Türkiye’de bunlardan bir tanesi. Tabii bu hayatımızı, yaşamımızı, sanayimizi, tarımımızı ve ormanlarımızı yani her şeyi gözden geçirmeyi gerektiriyor. Önlem almayı ve düşünmeyi gerektiren bir süreç. Bundan sonra doğamızı, suyumuzu, toprağımızı gözden geçirilmesi gerekiyor. Su yönetiminin daha sağlıklı yapılması gerekiyor. Ormanlarla ilgili veya tarım faaliyetlerinde bitki örtüsü ve deseninin, ağaç türlerinin buna uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Önleyici faaliyetler çok önemli. Ülkemizin birçok yerindeki yangınlar büyük oranda söndürüldü. Buradaki belediyelerimiz oradaki yangınların söndürülmesine, ormanın kahramanlarına destek oluyorlar. Buralarda bir önleyici faaliyet olarak köylülerimize mücadelede destek vermek için bu imkanları sunmak istiyoruz. Tüketim alışkanlıklarına kadar birçok şeyin değiştirilmesi gerekiyor” dedi.

“Gaziantep bugün içerisinde geleceği yaşayan bir şehir”

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu protokolde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’ne destek için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Gaziantep gerçekten bugün içerisinde geleceği yaşayan bir şehir. Bu da sonuçta öncü bir şehir doğuruyor. Geleceği yaşayan şehir olması münasebetiyle muhtemel bir yangının gerçekleştiğinde ileri boyutlara taşınmaması için tedbir alındığını görüyorum."

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