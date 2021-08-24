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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akınalbella, terlikte dünya devlerine kafa tutuyor

İHA

Akınalbella, terlikte dünya devlerine kafa tutuyor

– Gaziantep’te faaliyet gösteren terlik fabrikası Akınalbella, ürettiği EVA terlik modelleriyle dünya firmaları arasında 3. sırada yer alıyor.
Sanayi şehri Gaziantep’te birçok firma gösterdiği başarılarla adından söz ettirirken, Akınalbella firması EVA terlik modelleriyle terlik üretiminde hem yurt içi hem de yurt dışında yaptığı atılımlarla Gaziantep’in gururu oluyor. 1974 yılında toptan ayakkabı/terlik mağzacılık ipe başlayarak ilk fabrikalarını 1989 yılında kurmuşlardır, o günden beri 1 milyon 500 binin üzerinde terlik modeli geliştirerek,190 markanın üretimi kendi üretim tesislerinde yapılıyor. Akınabella Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akınal, pandemide terliğe olan talebin arttığını ifade etti. İç piyasadaki markaların terliklerinin yüzde 70’inin firmalarında üretildiğini belirten Akınal, en çok Avrupa'ya ihracat yaptıklarını ifade etti.

"1 milyon 500 binin üzerinde terlik modeli geliştirdik”
Akınabella Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akınal 1989 yılından bu yana 1,5 milyonun üzerinde terlik modeli geliştirdiklerini belirterek, “Akınalbella firmamızın kuruluşu dedemin dedesi Ali dedeye kadar dayanıyor. Ali dedemiz Gaziantep’te şehirden alıp köylere ürünler götüren büyük bir tüccardı. Daha sonrası Dedem ve kardeşleri deri tüccarlığı ile devam ettiriyor. Ondan sonra amcam tüccarlık işini terlik toptancılığına ilerletiyor. Terlik konusunda kendisini geliştirdikten sonra kardeşleri ve kuzenleri de işin içine dahil oluyor. Zaman ilerledikçe fabrika kuruyorlar. ‘Akınal’ adında ilk fabrikamızı Küsket'te 1989 yılında kuruyorlar. 1999 yılında Organize Sanayine geçiriyorlar. O günden bugüne kadar da 1 milyon 500 binin üzerinde terlik modeli geliştirdiler” dedi.

“Pandemi terlik talebini arttırdı”
Pandeminin terliğe olan talebi arttırdığını söyleyen Akınal, “Pandemi döneminde insanlar evde vakit geçirdikleri için terliğe kademeli olarak artışlar yaşandı. İnsanlar bizim ürettiğimiz terliklerin rahatlığına varınca pandemi bitmesine rağmen talep azaltmadı. Bugün sporcasual ayakkabı neyse Akınalbella’nın ürettiği terliklerde odur. Ürün üretimlerinin yanı sıra ARGE çalışmalarımızı yapıyoruz ve farklı hedeflerimiz var. Biz sadece günlük kullanım ürünleri değil aynı zamanda bahçelerde kullanılan ve hafif iş terliklerin ve çizmelerin de üretimlerini yapıyoruz. Bu ürünlerimizi de piyasaya sunmaya başladık” şeklinde konuştu.

“Bugünde EVA terlik üretiminde dünyada 3’üncü sıradayız”
EVA terlik üretiminde dünyada 3’üncü sırada olduklarını söyleyen Akınal, “Şuan terlik fabrikamızda dönemsel olarak 650750 personelimiz bulunuyor. Personel olarak dokunduğumuz kişi sayısı 650750 arasında ancak ürünlerimizi alıp ve satım yaparak geçimini sağlayan insanlarda var. Bu boyutu da düşündüğümüz de dokunduğumuz kişi sayısı 5060 bin kişiyi bulabiliyor. Terlik denildiğinde insanlar doğal olarak ihracatın yapıldığı yerler olarak Kuzey Afrika ve Suudi Arabistan’ı düşünüyor, ancak biz Akınalbella olarak ihracatımızı çoğunlukla Avrupa’ya yapıyoruz. Akınalbella adındaki Bella ismi de zaten ilk ihracatın yapıldığı İtalya’dan geliyor. Bugünde EVA terlik üretiminde dünyada 3’üncü sıradayız” ifadelerini kullandı.

“Yüzde 30 kendi markamız yüzde 70 diğer markaların ürünü”
Ürettikleri üretimin yüzde 30’unun kendi markalarına, diğer yüzde 70’in ise başka markalar için olduğunu belirten Akınal, “Akınalbella olarak üretimlerimizin yüzde 30’unu kendi markamız. Yüzde 70’ini de diğer markaları yapıyoruz. Bu yüzde 70’in yüzde 60’ını Türkiye’deki markalar oluştururken, yüzde 10’unu da Avrupa’daki markaları üretiyoruz” diye konuştu.

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