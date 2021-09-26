Türkiye’nin gündemine oturan iddiaya Valilikten açıklama

Gaziantep’te yaşayan Dilek Albayrak, katıldığı bir televizyon programında ailesi ve yakınları tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın televizyon programından 6 ay öncesine dayandığı ve olayın taraflarının birbirleri hakkında suçlamaları bulunduğu kaydedildi.

Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar doğrultusunda Kolluk Kuvvetleri tarafından yapılan soruşturmada, Dilek Albayrak’ın annesi S.T.’nin 13 yaşındaki kızı S.T’ye damadı Bahattin Albayrak tarafından cinsel istismara uğradığı ve kendisi ile kızına uyuşturucu madde kullandırıp, ticaretini yaptırdığını iddia etti.

“Jandarma Dilek ve eşi Bahattin’in evinde uyuşturucu ve silah buldu”

Açıklamanın devamında, suçlama üzerine Jandarma ekipleri tarafından Dilek Albyarak ve Bahattin Albayrak’ın evinde arama yapıldığı, aramada evde uyuşturucu ve silah bulunduğu ve gerekli adli işlem yapıldığı kaydedildi.



“Cinsel istismara rastlanmadı”

Cinsel istismar iddialarına ilişkin, 05 Nisan 2021 tarihinde Adli Tıp uzmanı raporuna göre Dilek Albayrak’ın kardeşi S.T.nin muayenesinde eski ya da yeni bir istismara maruz kalmadığı tespit edildiği ve akabinde S.T’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi.



“Karşılıklı davalar devam ediyor”

Eşi Bahattin Albayrak’ın yapılan işlemlerinin ardından 7 Nisan’da jandarmaya müracaatta bulunan Dilek Albayrak, annesi S.T. nin 13 yaşından itibaren erkeklerle ilişkiye zorlandığı yönünde beyanda bulunmuştur denilen açıklamanın devamında, verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluştuğu ve açılan karşılıklı davalar devam ettiğinin altı çizildi.



“Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 12 kişi suç duyurusunda bulundu”

Valilik tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen şahıslardan Dilek Albayrak’ın annesi ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesine giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan Dilek Albayrak ve eşi Bahattin Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup, her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir.”



Ne olmuştu?

Bir televizyon programına katılan ve ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini anlatan Dilek Albayrak, anlattıklarıyla sosyal medyada gündem oldu. Ailesi ile birlikte yaşadığı, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Gülpınar Kırsal Mahallesinde yıllarca istismara uğradığını iddia ederek küçük kardeşinin de aynı şeyleri yaşadığını söyleyerek yardım istedi.

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