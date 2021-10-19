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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez

İHA

Pediatrik Kalp Cerrahisi bölgedeki tek merkez

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Bilim Dalı konjenital (doğuştan gelen) kalp hastalıkları ve cerrahi tedavisi konusunda bölgede ilk ve tek olarak hizmet veriyor.
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Bilim Dalı, son yıllarda artan sıklıkla ve ciddi bir sağlık problemi olarak görülmekte olan konjenital kalp hastalıkları konusunda bölgede ilk ve tek merkez olmaya devam ediyor. Konjenital kalp hastalıkları konusunda bilgiler veren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan,“ Doğumsal kalp hastalıkları fetusun anne karnında gelişimi esnasında oluşan, kalpte veya kalbin büyük damarlarında doğumdan itibaren bulunan yapısal bozukluklardır. Bu bozuklukların çok geniş bir yelpazesi var. Bunların çoğu kalpte ve büyük damarlarda kanın akışını engelleyen veya kanın kalp içinde normal olmayan şekilde akışından kaynaklanan sorunlardır. Bu hastalıkların tanı ve tedavi süreçleri deneyimli sağlık personeli ve yüksek teknolojik yatırımlar gerektirmektedir” dedi.
“Bu hastalıkların cerrahi tedavisi mümkündür”
Hastaların çoğunda hastalığın nedeninin ne olduğunu tespit edemediklerini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, hastalıkların cerrahi tedavisinin mümkün olduğunu dile getirerek, “Hastalıkta genetik faktörler önemlidir. Ayrıca annedeki diyabet, gebeliğin ilk sekiz haftasında kullanılan bazı ilaçlar, sigaraalkol, röntgen ışınları ve bazı enfeksiyonlar bu hastalıklara neden olabilmektedir. Doğum sonrası görülen morarma, nefes darlığı veya hızlı soluk alıp verme, çabuk yorulma, büyüme geriliği, bayılma en sık görülen belirtilerdir. Bu hastalıkların tanısı pediatrik kardiyologlar tarafından konulmaktadır. Pediatrik ekokardiyografi ve anjiografi yapılır. Ayrıca doğum öncesi fetal ekokardiyografi de etkindir. Bu hastalıkların cerrahi tedavisi mümkündür. Pediatrik Kalp Cerrahisi ülkemizde sadece bazı merkezlerde yapılabilen ileri teknolojili ve yetişmiş eleman gerektiren tedavi yöntemidir” ifadelerini kullandı.
“300’e yakın çocuk kalp ameliyatı yaptık”
Referans merkez olmaları nedeniyle çevre illerden birçok pediatrik kalp cerrahının merkezlerine bilgi ve deneyimlerini artırmak için başvurduklarına dikkat çeken Celkan, “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Bilim Dalında son üç yılda 300’e yakın çocuk kalp ameliyatı yapılmıştır. Yeni doğandan 15 yaşa kadar çeşitli kalp problemi olan çocuklar merkezimizde başarıyla opere edilmiştir. En sık yaptığımız ameliyatlar ASD, VSD,Şant, Fontan, Fallot Tetralojisi, Aort koarktasyonu ve büyük damarların anomalilerinin düzeltilmesidir. Ameliyat sonrası çok ciddi yoğun bakım takibi ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bir çocuk ameliyatının gerçekleşmesi için yaklaşık 40 kişilik bir ekip canla başla çalışmaktadır” şeklinde konuştu.
“Suriye ve Irak’tan da merkezimize başvuruyorlar”
Merkeze sınır ülkelerinden çok sayıda başvurunun da olduğunu söyleyen Celkan, “Hem kendi ülkemize hem de sınır ülkelerine hizmet veren bölümümüz bölgede tektir ve canla başla hizmete devam etmektedir. Son yıllarda sınır ötesinde yaşanan olaylar nedeniyle özellikle Suriye ve Irak’tan çocuk hastalar merkezimize gönderiliyor. Son üç yılda 120’ye yakın Suriyeli çocuğa açık kalp ameliyatı yaptık. Merkezimize her gün sınır ötesinden çocuk hastalar kalp ameliyatı olmak için gelmeye devam ediyor. Çocuk kalp hastalıkları ciddi bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Ameliyat sırası bekleyen onlarca çocuk var. Bu yılsonuna kadar randevularımız doldu. Bölümümüz bölgede bu konuda referans merkez olmaya devam edecektir. Ancak ameliyatlarda kullanılan bazı malzemelerin temininde zorluklar yaşanmaktadır. Yetişmiş eleman sayısı maalesef yeterli değil. Sorunların çözümü bu hastalıklarda ki tedavi şansını ve başarısını artıracaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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