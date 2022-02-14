Evlat nöbetindeki ailelerden Gara şehitlerinin mezarına ziyaret Gara şehidinin babası Altıntaş: “Gururluyum bu bayrakta kanım var”

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, geçen yıl Gara'da terör örgütü PKK tarafından katledilen şehit er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'teki mezarlarını ziyaret etti.

Diyarbakır'dan sabah saatlerinde kente gelen heyet, şehit Adil Kabaklı'nın baba ocağında okutulan mevlide katıldı. Daha sonra şehitliğe geçen aileler, burada şehit er Müslüm Altıntaş ile er Adil Kabaklı'yı mezarı başında anarak, dua okudu.



“Gururluyum bu bayrakta kanım var”

Şehit er Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Diyarbakır annelerine teşekkür eden Altıntaş, "Geçen sene bugün evladım katledildi. Bunu yapanların Allah belasına versin. Onlar sevinmesin, benim bu bayrak ve toprakta kanım var. Benim böyle bir gururum var. Oğlum Peygambere komşu oldu. Bunun için gururluyum" dedi.

Oğlunun alıkonulduğunu ifade eden Celil Bektaş, "Bugün HDP, PKK diyor ki, ‘ben Kürt hakkını savunuyorum’ yalan söylüyorlar. Buradaki şehitler Kürt’tü ama onları acımasızca katlettiler. Teröristler sevinmesin biz çok güçlendik. Her zaman Şevket dayının yanındayız. Bu acıyı biz biliriz. Bizim çocuklarımızı Amerikan Askeri yapmışlar. Biz büyük bir aile olduk ve gittikçe güçleniyoruz. Bugün Şevket abimizin yanına geldik. Onun acısını paylaşmaya geldik. Allah rahmet etsin" ifadesini kullandı.

Oğlu dağa kaçırılan Süleyman Aydın ise “Sözün bittiği yerdeyiz. Bu ailelerde bizimle birlikte evlat nöbeti tutmuşlardı bugün onların yanındayız. Şehit ailelerimiz asla yalnız değiller. Onların yanındayız. Bütün dünya feryadımızı duydu ama HDP duymadı. Eğer barış istiyorlarsa gelsinler yanımıza çocuklarımızı PKK’dan istesinler. Tek bir evladımız dağda olduğu sürece bu mücadelemiz devam edecektir” şeklinde konuştu.

Şehit Er Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş da, “Oğlum şehit edilişinin yıl dönümündeyiz. Aslında oğlum 6 yıl önce şehit oldu geçen yıl bu dünyadan göçtü. Bunu bize reva gören teröristlerin Allah belasını versin. Ben de Kürdüm ama ciğerimi yaktılar” diye konuştu.

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