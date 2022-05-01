Bayram arifesinde çocukların şeker sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram arifesinde çocukların şeker sevinci

İHA

Bayram arifesinde çocukların şeker sevinci

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar kabristana akını etti. Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlar, çocuklara şeker dağıtma geleneğini de ihmal etmedi.
Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde vatandaşlar Ramazan Bayramı Arifesinde ilçe kabristanında ziyaret yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı öncesi kabristan ziyaretine giden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında dua ederek, mezar bakımı yaptı. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti.
Kabirlerin üzerlerini temizleyen vatandaşlar, yakınlarına dua ettikten sonra eskiden beri süregelen geleneklerinden olan kabristan ziyaretinde çocuklara şeker ikramı etti. Dağıtılan şekerlerden almak için birbirleriyle yarışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TIR'da 111 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER TIR'da 111 kilo esrar ele geçirildi, sürücü ...
Başkan Kılıç Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç Ramazan Bayramını kutladı
THY uçağına yıldırım çarptı
YEREL HABERLER THY uçağına yıldırım çarptı
Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi: 46 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak silah çetesi çökertildi: 46 silah ...
Gaziantep’te sağanak yağış hayatı felç etti Caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı, uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te sağanak yağış hayatı felç etti Caddeler ...
Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo esrar ele geçirildi Dorseye brandayla gizlenen esrarı dedektör köpek buldu
YEREL HABERLER Otobanda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 111 kilo ...
Gaziantep'te örtü yangını
YEREL HABERLER Gaziantep'te örtü yangını
Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, Güreşte Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, Güreşte ...
Başkan Doğru’dan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 1 Mayıs mesajı
Başkan Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “En kutsal kazanç alın teri ile kazanılan helal kazançtır”
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ...
Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir oldu Fadıloğlu, ailelerin Ramazan Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu, 5 ailenin evine misafir ...
ANKA’da bayram havası
YEREL HABERLER ANKA’da bayram havası
Gaziantep'te 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'Bayramınız kemerli olsun' denetimi
Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”
YEREL HABERLER Fadıloğlu Ramazan Bayramı kutlama mesajı ...
Gaziantep'te 2 bin 600 personelle bayramda trafik denetimi 'Bayramınız Kemer Olsun' sloganıyla trafik denetimleri başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 600 personelle bayramda trafik ...
Başkan Kılıç’tan '1 Mayıs' mesajı Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: “İşçi kardeşlerimizin cefakar ve fedakar gayretleri ile hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç’tan '1 Mayıs' mesajı Oğuzeli Belediye ...
Gaziantep Büyükşehir’den bayram ve anneler günü için jest 3 bin 150 anneye renkli ve tatlı süpriz
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir’den bayram ve anneler günü için ...
MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
YEREL HABERLER MMT Amerikan Hastanesi'nde bayramlaşma
Başkan kollarını sıvadı, yuvalama yuvarladı Belediye başkanından kadınlara yuvalama yardımı
YEREL HABERLER Başkan kollarını sıvadı, yuvalama yuvarladı Belediye ...
GAİB Mayıs ayı eğitim takvimini duyurdu ‘Kurumsal Karbon Ayak İzi’ eğitimleri Mayıs ayında başlayacak
YEREL HABERLER GAİB Mayıs ayı eğitim takvimini duyurdu ‘Kurumsal ...
İç çamaşırı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER İç çamaşırı hırsızlığı kamerada
Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı Fadıloğlu, bayramlaşma geleneğini bozmadı
YEREL HABERLER Fadıloğlu, personellerle bayramlaştı Fadıloğlu, ...
Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 sanık tekrar tutuklandı
YEREL HABERLER Minik Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 3 ...
1 Mayıs ve Ramazan Bayramında eylem hazırlığında olan teröristlere operasyon; 5 tutuklama
YEREL HABERLER 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında eylem hazırlığında olan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.