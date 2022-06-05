Ormanlar, 1150 rakımlı kulede 'ateş savaşçıları' tarafından 24 saat gözetleniyor



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, orman yangınlarına ilk müdahalede, 5 ilin kesişme noktasındaki 1150 rakımlı tepede kurulu yangın gözetleme kulesindeki personel, dürbünle 24 saat duman avcılığı görevini yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı Orman İşletme Şefliği'nin sorumluluğundaki Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Hatay'ın kesişme noktasındaki 1150 rakımlı Emirtepe'deki yangın gözetleme kulesinde 32 bin hektarlık alandaki ormanlar, dürbünle 24 saat kesintisiz gözetleniyor. Kulede görevli olan ve kendilerini 'Yeşil vatanın koruyucusu, ateş savaşcıları' olarak adlandıran kuzenler Kenan Bakır (39), Kerim Bakır (26) ile İsmail Özdemir (40), dumanı fark ettiklerinde hemen bilgi vererek en yakın bölgedeki ve teyakkuz halinde bekleyen ilk müdahale araçlarının sevkini sağlıyor.

Kuledeki gözetlemeleri sırasında otobanda meydana gelen kazaları da sağlık ekiplerine bildirerek, yaralılara da en kısa zamanda müdahele sağlanıyor. Ayrıca hububat yangınlarını da itfaiye ekiplerine bildirerek müdahaleyi hızlandırıyorlar.

Kenan Bakır, "Nurdağı İşletme Şefliğine bağlı Emirtepe orman gözetleme kulesindeki görevimiz 7 gün 24 saat dürbünle gözetleyerek çıkabilecek yangınlara en hızlı şekilde müdahaleyi sağlamaktır. Kulemizde, Kahramanmaraş, Gaziantep,Osmaniye,Kilis ve Hatay sınırını gözetleyebilmekteyiz. Ormanlarımızdaki olası yangınları takip ederken diğer tarafta görüş alanımızdaki karayolu,otobanda meydana gelen trafik kazalarınıda yaralıların bir an önce sağlık ekiplerine buluşması acısında sağlık ekiplerine ve güvenlik güçlerimize bildirmekteyiz.Hububat hasadı döneminde çıkan olası yangınları da yine itfaiye ekiplerini bildirmekteyiz. Temmuz ve ağustos ayları orman yangınlarının çıkma olasılığının en yüksek olduğu dönemde kuleden ayrılamadığımız için ailelerimiz ve çocuklarımız bizleri kulede ziyaret ederek hasret gidermekteyiz" dedi.

Yeşil vatanın ateş savaşcıları olduklarını dile getiren Kerim Bakır ise, "Kışın toprakla buluşturduğumuz fidanlarımızı yazın korumak için yedi gün 24 saat gözetleyerek korumaya çalışıyoruz. Biz ormanlarımızı, yeşil vatanımızı koruyarak geleceğe nefes olarak, gelecek nesillere yeşil vatanımızı alevlere teslim etmeden bırakmak için buradayız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, mesire alanlarında daha dikkatli olmaları, her yerde ateş yakmamaları,sürücülerin ve piknikçilerimizin sigara izmaritlerini rastgele atmamalarını rica ediyoruz, Bu yeşil vatan hepimizin, gelin hep beraber koruyalım, ciğerlerimiz yanmasın" diye konuştu.

Nurdağı Orman İşletme Şefliği'nde olası bir orman yangınına en kısa sürede müdahale etmek amacıyla kulakları telsizde, gözleri telefonda gelen ihbarları dinleyen 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile 16 personel teyakkuz halinde bekliyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-06-05 15:19:20



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