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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Taşdoğan’dan şampiyonlara tebrik

İHA

Milletvekili Taşdoğan’dan şampiyonlara tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Spor Şehri Gaziantep’in şampiyon takımlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, çeşitli spor branşlarında mücadele ederek Gaziantep’e kupa ve madalyalarla dönen spor kulüplerini ve sporcuları tebrik etmek amacıyla bir mesaj yayımladı.
“Gaziantep sporda da marka şehir olacak”
Son dönemlerde Gaziantep’in spordan da adından söz ettirdiğini ifade eden Milletvekili Taşdoğan mesajında, “Yaklaşık olarak 300 binin üzerinde lisanslı sporcuya sahip olan, okul spor kulüpleri ile büyük bir atılıma imza atan ve birçok büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Gazi şehrimiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Şehrimizin takımları başarıdan başarıya koşarak hem bizleri hem de hemşehrilerimizi gururlandırmışlardır. Yakın zamanda ise bizlere bu gururu yaşatan ALG Kadın Futbol Takımına, Gaziantep Basketbol Genç Takımına, Nizip Zeugma Hokey Takımına, Gaziantep Polisgücü Hokey Takımına, Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Hokey ve Voleybol takımlarına ve Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımına teşekkür ediyor, değerli sporcu kardeşlerimi, teknik heyetleri ve yönetimlerini yürekten kutluyorum. İnşallah Spor Şehri Gaziantep daha birçok başarılara imza atarak sporda da marka şehir olacaktır” ifadelerini kullandı.
Amatör ve bireysel sporcuları unutmadı
Takım sporlarının yanı sıra diğer amatör ve bireysel branşlarda mücadele ederek Gaziantep’e madalya getiren sporcuları da unutmayan MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Spor Şehri Gaziantep markasıyla taçlanırken, bu taca katkı sunan diğer amatör branşları ve diğer bireysel başarı elde eden sporcu kardeşlerimize de değinmeden geçemeyiz. Gerek Dünya, gerek Avrupa, gerekse ulusal şampiyonluklarla hem bizleri hem de Gaziantepimizi gururlandıran sporcu kardeşlerimizi ve antrenörlerini de yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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