Gaziantep’te kurbanlık fiyatları belli oldu

Gaziantep’te Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bir araya gelen Damızlık Sığır, Kırmızı Et Üreticileri ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, kurbanlık fiyatlarını belirledi. 2022 yılı için açıklanan fiyatlara geçen yıla oranla yüzde 100'ü aşkın zam yapıldı.

Gaziantep’te büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık konusunda yetkili kurumlar Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatlarını belirlemek için bir araya geldi. Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı'nın katılımıyla Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen toplantıda, 2022 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belirlendi.



“Fiyatlarda fire verilmeyecek”

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde üretim maliyetlerinin ve halkın alım gücünün göz önünde bulundurulduğu vurgulandı. 2021 yılı Kurban Bayramı'nda Gaziantep’te yaklaşık 69 bin adet küçükbaş kurbanlık ve 12 bin 300 adet büyükbaş kurbanlık kesildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, “Toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde; geçen yıla göre yüzde 150 civarında artan yem maliyetleri, yetiştiricilerin elindeki hayvan sayıları, halkımızın alım gücü, pandemi şartları vb. konular dikkate alınarak kurbanlık satışlarında kesinlikle fire düşülmemesine ve 2022 yılı kurbanlık fiyatlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına ve oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.



Fiyatlar belli oldu

Yapılan açıklamaya göre kurbanlık tosunun kilosu 65 liradan, düvenin kilosu 60 liradan, Antep halliğinin (erkek toklu koyun) kilosu 70 liradan, diğer ırkların (erkek toklu) kilosu 67 liradan, erkek cebişin kilosu 65 liradan ve kısır koyunun kilosu 50 liradan satılacak.

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