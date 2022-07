Gaziantep Kurban Bayramı'na hazır

Gaziantep’in merkez ilçesi Şahinbey’de zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri, kesim yerleri, baklava imalat ve satış yerlerinde denetim yaparken, Şahinbey Belediyesi ihtiyaç sahibi 40 bin aileye 3 bin TL nakdi destek verdi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı öncesi zabıta denetimlerini artırırken Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı tarafından belirlenen ailelere Kurban Bayramı için 120 milyon TL nakit yardımı yaptı. Destekten yararlanan ailelerden dileyenler kurbanlarını alabilecek dileyen aileler ise bu nakit yardımı ile bayram hazırlıklarını yapabilecek. Zabıta denetimlerini artırırken, kurban kesim entegre tesisleri vasıtasıyla modern ve hijyen ortamında kurban kesimleri ile sıra beklemeden ibadetler yerine getirilecek. Daha önce Ramazan Bayramı'nda vatandaşlara 80 milyon nakdi destek sağlayan Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı’nda da 120 milyonluk nakdi destek sağlarken, 40 bin vatandaşın hesabına 3 biner TL yatmaya başladı. Şahinbey Belediyesi’nin böylece Ramazan ayında ve Kurban Bayramı’nda verdiği desteklerin toplamı 200 milyon TL’yi bulmuş oldu.



Kurban Bayramı'na özel 40 bin aileye 3 bin TL

Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketten yararlanan ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) tarafından belirlenen 40 bin aileye 3 bin TL destek sağlayan Şahinbey Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Şahinbey Belediyesi kendi bünyesindeki sosyal marketten yararlanan ve SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) tarafından belirlenen ailelere 120 milyon TL’lik destek sağlarken, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda toplamda 200 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.



“Desteğimiz 200 milyon TL’yi aştı”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Şahinbey Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için. Kurban Bayramı öncesinde her ailemize 3 bin TL olmak üzere toplamda 120 milyon TL’lik destek sağlıyoruz. Bu desteğin benzerini Ramazan Bayramı'nda da yapmıştık. 2022 yılında sadece bayramlarda verdiğimiz nakdi destek miktarı 200 milyon TL’yi aştı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla alışverişini yapsın borçlarını, faturalarını ödesin ve kurban alabilsinler diye nakdi desteklerimiz vatandaşlarımızın hesaplarına yattı. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Kurban Bayramı'nda yüzümüz güldü”

Şahinbey Belediyesi’nden aldığı 3 bin TL destek ile çocukları ile birlikte evine kurbanlık alan Yüksel Doğan, “Belediyemiz Kurban Bayramı öncesinde bizlere 3 bin TL nakdi destekte bulundu. Başkanımızın sayesinde verilen parayla evimizin kurbanını aldık” dedi.

Fatma Yiğit, Kurban Bayramı öncesinde aldığı 3 bin TL destek ile evinin kirasını ve ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek, “Telefonuma 3 bin TL destekle ilgili mesaj geldiğinde inanamadım ve iki defa okudum. Parayı çekene kadar bana hayal gibi geliyordu” şeklinde konuştu.

Her zaman kendilerine Şahinbey Belediyesi’nin destek olduğunu ifade eden Sabiha Demir, “Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda da bizleri unutmadı. Başkanımızın verdiği desteği bizlere kimse vermiyor. Çocuklarımızı kimseye muhtaç etmiyor. Aldığım 3 bin TL ile küçük bir kurbanlık alıp kalan parayla da evimin ihtiyaçlarını gidermek istiyorum” dedi.

Kendilerinin verilen destekle Kurban Bayramı'na mutlu girdiklerini ifade eden Hatice Polat, “Para desteği verileceği açıklanmadan önce gönlümden acaba Başkanımız bize bu bayramda destek olur mu diye düşünmüştüm. Ertesi günü telefonuma hesabıma 3 bin TL yattığına dair mesaj geldi. Allah Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gibi yöneticileri başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.



“Esnaf ve vatandaşlardan destek”

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara vermiş olduğu desteği olumlu bulan manav Metin Budak, “Kurban Bayramı arifesinde Şahinbey Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 3 bin TL’lik desteği olumlu buluyorum. Evine et girmeyen vatandaşlar evlerine kurban alabilir veya ihtiyaçlarını giderebilirler. Kurban kesemeyecek vatandaşlar bu parayla kurban kesip çocuklarını sevindirir. Başkanımız çok ince ve güzel düşünmüş” şeklinde konuştu.

Kasap Mehmet Durmaz ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir destek olduğunu belirterek, “Verilen 3 bin TL destek ile ihtiyaç sahibi aileler evine et alıp çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilir. Çocukların bayram öncesinde yüzü güler. Çok güzel bir proje” ifadelerine yer verdi.

Yapılan yardımlarla esnafın da cebine para girdiğini ifade eden Samet Özçeviker, “Yapılan bu tür yardımlar, piyasadaki esnafı da etkiliyor. Çünkü alınan para ile vatandaşlar esnafa olan borçlarını ödeyip alışverişlerini yapabiliyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu her zaman vatandaşın yanında kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Oktay Alptekin ise vatandaşların yapılan yardımlarla evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirterek, “Sosyal etkinlikler, yardımlar ve eğitime verilen desteklerle alakalı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyoruz. İhtiyaç sahibi aileler için yapılan bu 3 bin TL’lik yardım çok önemli. Kurban Bayramı öncesi vatandaşın yarasına merhem olur. Vatandaşlar çocuklarının ve evlerinin ihtiyaçları karşılanabilir” diye konuştu.

