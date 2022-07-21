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Gaziantep'te kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği ikamete baskın Operasyonda tabanca ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

İHA

Gaziantep'te kuru sıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği ikamete baskın Operasyonda tabanca ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen ikamete yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde bir ikamete operasyon yaptı. Silah ticareti ile kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği tespit edilen ikamette yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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