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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den başarılı 262 LGS öğrencisine tablet

İHA

Şahinbey’den başarılı 262 LGS öğrencisine tablet

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, LGS’de derece yaparak yüzde 1’lik dilime giren 262 öğrenciye tablet hediye etti.
Eğitime verdiği desteklere hız kesmeden devam eden Şahinbey Belediyesi, LGS’de başarı elde eden öğrencilere tablet hediye ederek, başarıyı teşvik etti. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve çok sayıda öğrenci ile veli katıldı.

“Eğitimde başarı çıtamız yükseliyor”
Eğitime verilen desteklerle başarının arttığını ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Her alanda olduğu gibi eğitim konusunda da Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerimize destek oluyor. LGS sınavında yüzde 1’lik dilime giren öğrenci kardeşlerimize Şahinbey Belediyesi, tablet hediye etti. Öğrenci kardeşlerimizin başarıları inşallah artarak devam eder. Bu anlamda öğrenci velilerimizi de ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Çünkü alınan bu başarıda onlarında payı çok büyük. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımız eğitime önem veriyor”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise eğitimin önemine dikkat çekerek, “Gençlerimizin önünü açıp bu ülke için insan yetiştirmemiz gerekiyor. Hükümetimizin verdiği destek kategorisinde eğitim birinci sırada. Eskiden Milli Savunma Bakanlığı birinci sıradayken, şimdi Cumhurbaşkanımız eğitime desteği birinci sıraya aldı. Gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek, ülkemiz her alanda çok daha iyi yerlere gelecektir. Gençlerimizin bir elinde tabletbilgisayar olurken, bir elinde de Kur’anı Kerim olacak ki ancak bu şekilde yükselebiliriz. Bunlardan birisi eksik olduğunda başarı olmuyor. İnşallah bu gençlerimizle hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Dağıttığımız tabletler öğrencilerimizin başarısı için küçük teşvik. İnşallah teşviklerimiz devam edecek. Alınan başarıdan dolayı, okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, anne ve babalarımızı kutluyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 262 öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

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