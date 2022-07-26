GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti GSO’yu ziyaret etti

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.



GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan heyet ile uluslararası ticaret ve gümrükte çözüm bekleyen sorunlar üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Gaziantep’in ihracat ve dış ticaret potansiyeli değerlendirilerek heyete sanayicilerin ve ihracatçıların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep’in tartışmasız ihracatta yıldız bir şehir konumunda olduğunu ve bu başarısını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Gaziantep’in üretim ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine güç verdiğini ifade eden Bayraktar, “Gaziantep’in ticaretteki başarılarını biliyor, şehrimizi bu anlamda yakından takip ediyoruz. Biz de GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep’e destek sağlamak noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ihracatçılarımızın problemlerine çözüm bulmak adına çalışmalarımızı üstüne koyarak sürdüreceğiz. Özellikle mevzuat konusunda attığımız adımlar ihracatçılarımıza önemli katkılar oluşturdu. Nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep’in gelişmiş sanayisi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotif güçlerinden birisi olduğunu söyleyen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in küresel boyutta yaşanan tüm sorunlara rağmen sektörel çeşitlilik ve üretilen ürün zenginliği açısından sayılı iller arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Gaziantep’in üretim ve ihracat başarısının sürdürülebilirliği için kente dış ticaret uygulamalarında çok daha fazla destek sağlanması gerektiğini kaydeden Konukoğlu, “Hepimizin önceliği yaşanan sorunların aşılması ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Mehmet Tuncay Bayraktar ile değerli ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep’in tüm zorluklara rağmen sürekli hedef büyüten ve belirlediği hedeflere de ulaşmayı başaran bir şehir olduğunu kaydetti.

Enerji ve yatırım maliyetlerindeki fiyat artışları ile birlikte lojistik sıkıntılarının da sanayicileri ve ihracatçıları zora soktuğunu dile getiren Ünverdi, gelinen nokta itibariyle sanayicilerin bu olumsuzluklara rağmen çok önemli başarılar elde ederek ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağladığını ifade etti.

Ünverdi, konuşmasının devamında GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti Gaziantep Sanayi Odası’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziyaret programı, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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