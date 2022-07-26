GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti GSO’yu ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti GSO’yu ziyaret etti

İHA

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü heyeti GSO’yu ziyaret etti

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan heyet ile uluslararası ticaret ve gümrükte çözüm bekleyen sorunlar üzerine bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda Gaziantep’in ihracat ve dış ticaret potansiyeli değerlendirilerek heyete sanayicilerin ve ihracatçıların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri hakkında bilgiler verildi.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep’in tartışmasız ihracatta yıldız bir şehir konumunda olduğunu ve bu başarısını artırarak sürdürdüğünü söyledi.
Gaziantep’in üretim ve ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisine güç verdiğini ifade eden Bayraktar, “Gaziantep’in ticaretteki başarılarını biliyor, şehrimizi bu anlamda yakından takip ediyoruz. Biz de GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak Gaziantep’e destek sağlamak noktasında elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ihracatçılarımızın problemlerine çözüm bulmak adına çalışmalarımızı üstüne koyarak sürdüreceğiz. Özellikle mevzuat konusunda attığımız adımlar ihracatçılarımıza önemli katkılar oluşturdu. Nazik misafirperverlikleri için Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm GSO ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
Gaziantep’in gelişmiş sanayisi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotif güçlerinden birisi olduğunu söyleyen GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in küresel boyutta yaşanan tüm sorunlara rağmen sektörel çeşitlilik ve üretilen ürün zenginliği açısından sayılı iller arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti.
Gaziantep’in üretim ve ihracat başarısının sürdürülebilirliği için kente dış ticaret uygulamalarında çok daha fazla destek sağlanması gerektiğini kaydeden Konukoğlu, “Hepimizin önceliği yaşanan sorunların aşılması ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Gaziantep üretim, ihracat ve istihdamıyla üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Sayın Mehmet Tuncay Bayraktar ile değerli ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep’in tüm zorluklara rağmen sürekli hedef büyüten ve belirlediği hedeflere de ulaşmayı başaran bir şehir olduğunu kaydetti.
Enerji ve yatırım maliyetlerindeki fiyat artışları ile birlikte lojistik sıkıntılarının da sanayicileri ve ihracatçıları zora soktuğunu dile getiren Ünverdi, gelinen nokta itibariyle sanayicilerin bu olumsuzluklara rağmen çok önemli başarılar elde ederek ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağladığını ifade etti.
Ünverdi, konuşmasının devamında GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar ile beraberindeki heyeti Gaziantep Sanayi Odası’nda ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Ziyaret programı, plaket takdiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fadıloğlu ile Koçer’den oda ve derneklere ziyaret
YEREL HABERLER Fadıloğlu ile Koçer’den oda ve derneklere ziyaret
GAHİB’den beşeri sermayeye büyük destek
YEREL HABERLER GAHİB’den beşeri sermayeye büyük destek
Medical Point markası basına tanıtıldı Medical Park'tan ayrılan 3 hastanenin yeni adı "Medical Point" oldu
YEREL HABERLER Medical Point markası basına tanıtıldı Medical ...
Kübbiye dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı Derginin yeni sayıda Gaziantepli siyasetçi Ayvaz Gökdemir anlatılıyor
YEREL HABERLER Kübbiye dergisi’nin 6’ncı sayısı çıktı Derginin yeni ...
28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Tanrıverdi: “Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ciddi bir halk sağlığı sorunudur”
YEREL HABERLER 28 Temmuz Dünya Hepatit günü SANKO Üniversitesi Tıp ...
Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı Teknofest 2022’de
Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ziyaretinde ekonomi gündemi değerlendirildi
YEREL HABERLER Milletvekili Koçer ve beraberindeki heyetin GSO ...
Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te ağaca çarpan otomobil takla attı: 1'i ...
Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı bölgede bir hafta içinde ikinci yangın
YEREL HABERLER Burç ormanlarında çıkan yangın söndürüldü Aynı ...
Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi “Tahıl koridoru iç piyasaya pozitif etki sağlayacağı gibi gıda tedarikinde zorluk çeken Afrika ülkeleri içinde umut olacak.” “Koridorun etkin çalışması küresel gıda fiyatlarına olumlu etki sağlayacak”
YEREL HABERLER Akıncı, tahıl koridoru anlaşmasını ...
Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan ...
Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
YEREL HABERLER Genç çiftlerden Hatipoğlu’na yoğun ilgi
Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi'
YEREL HABERLER Suriye Milli Ordusu'na 'Uluslararası İnsancıl Hukuk ...
GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
YEREL HABERLER GAÜN ile MEB arasında lisansüstü eğitim protokolü
Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den yaz kurslarından yararlanan çocuklara ...
Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev ...
9 hırsızlık olayının faili yakalandı
YEREL HABERLER 9 hırsızlık olayının faili yakalandı
Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına karşı havadan dron, yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuluyor 17 sabit yol kontrol noktası oluşturuldu, ekipler devriyeye başladı
YEREL HABERLER Jandarmadan 'Antepfıstığı' nöbeti Fıstık hırsızlığına ...
Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsün bagajına gizlemiş 3 kaçak göçmen yakalandı
Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve yaşlılar için 2 park daha yapılacak Fadıloğlu: “Vatandaşlarımızdan yoğun talepler oldu”
YEREL HABERLER Pet park 2, halkın hizmetine sunuldu Çocuklar ve ...
Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
YEREL HABERLER Yasadışı göçmenler otobüs bagajında yakalandı
Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 36 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.