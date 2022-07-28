Gençler istedi Tahmazoğlu yaptı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sosyal medya üzerinden okullarına kale direği isteyen öğrencilerin taleplerine anında cevap vererek okul bahçesine futbol oynayabilmeleri için futbol kalesi monte ettirdi.

Nuri Pazarbaşı Ortaokulu’nun 6 D sınıfı öğrencilerinden Mustafa Berkan Kayalı geçtiğimiz günler içerisinde sosyal medya üzerinden okul bahçesinde futbol oynamak için futbol kalesi isteklerini Şahinbey Belediyesine iletti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri futbol kalesi imalatını yapıp Nuri Pazarbaşı Ortaokulu’na montajını yaptılar. Şahinbey Belediyesi ekipleri ayrıca voleybol sahasının çizgilerini ve filelerini de yeniledi.

“Başkanımız sesimize kulak verdi”

Sosyal Medya üzerinden Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na çağrıda bulunan Nuri Pazarbaşı Ortaokulu öğrencilerinden Mustafa Berkan Kayalı, “Sosyal medya üzerinden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazolu’ndan okulumuza kale direği yaptırmasını rica etmiştik. Üç gün içerisinde mesajımızı görerek okulumuza futbol kalesi yaptırdı. Aynı zamanda bize sürpriz yaparak voleybol sahamızın çizgilerini yenileyip filelerini de yaptırdı. Bunlar olmasaydı taşlarla ve şişelerle kale direği yapmaya devam edecektik. Çizgiler ve fileler olmadan voleybol oynamaya çalışacaktık. Bizlerin sesine Kulak veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öğrenciler okul bahçesine yapılan futbol kalesi ve voleybol sahasının yenilendiğini görünce bir araya gelip futbol ve voleybol oynadılar.

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