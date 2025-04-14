Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, birlik ve beraberliği perçinleyen Barak Şenliği Toyu ile bir arada olduklarını aktararak, "Bu anlamlı günde atalarımızdan miras kalan bu kıymetli geleneği yaşatmanın, gelecek nesillere aktarmanın onurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Nizip Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan ise şenliğin sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını ifade ederek, "Barak ruhunun birlik ve dayanışma duygusunun ete kemiğe büründüğü bir gönül sorfrasıdır. Soframıza hoş geldiniz, şeref verdiniz" diye konuştu.