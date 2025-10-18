TIR'dan 510 bin uyuşturucu hap çıktı
Gaziantep'te bir TIR'da 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Giriş: 18.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:21
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce il çıkışındaki yol kontrolünde narkotik köpeğinin yardımıyla TIR'da yapılan aramalarda, çuvallar içinde 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
