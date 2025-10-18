Gaziantep'te 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep'te 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

TIR'dan 510 bin uyuşturucu hap çıktı Gaziantep'te bir TIR'da 510 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Giriş: 18.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 00:21

