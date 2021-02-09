AA

Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Servet Demir'den (46) haber alamayan aile fertleri binaya geldi.

Bir süre sonra Demir'e ait cep telefonu sesinin malzeme deposu olarak kullanılan dükkandan geldiğini fark eden yakınlar, kepengi kırarak içeri girdi. AA'nın haberine göre; yakınları burada Servet Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapan ekipler, malzeme almak için dükkanın bina içerisindeki girişinden asma kata çıkan Demir'in bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2,5 metreden düştüğünü ve bir süre burada kan kaybettiğini belirledi.

Beş çocuk babası Servet Demir’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.