Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti

Gaziantep'te malzeme almak için çıktığı asma kattan düşen bina görevlisi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti
AA

Merkez Şahinbey ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir binada apartman görevlisi olarak çalışan Servet Demir'den (46) haber alamayan aile fertleri binaya geldi.

Bir süre sonra Demir'e ait cep telefonu sesinin malzeme deposu olarak kullanılan dükkandan geldiğini fark eden yakınlar, kepengi kırarak içeri girdi. AA'nın haberine göre; yakınları burada Servet Demir'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapan ekipler, malzeme almak için dükkanın bina içerisindeki girişinden asma kata çıkan Demir'in bastığı yerin çökmesi sonucu yaklaşık 2,5 metreden düştüğünü ve bir süre burada kan kaybettiğini belirledi.

Beş çocuk babası Servet Demir’in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
GÜNDEMSakarya'da şüpheli ölüm
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMKadıköy'deki olaylarda 53 kişi serbest
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!
GÜNDEMBakanlıktan personel alımı açıklaması
Akçakoca’da orman yangını
GÜNDEMDüzce'de korkutan orman yangını
Eşini bıçaklanan kadın ağır yaralandı
GÜNDEMEşini sırtından bıçaklayıp kaçtı!
6 yaşındaki Esma Sultan çöp aracının altında can verdi
GÜNDEM6 yaşındaki Esma'nın feci ölümü!
4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzeni çıktı
GÜNDEM4 yıl önce öldürülmüştü, cinayetin faili belli oldu
Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? 2021 e-Devlet ve MHRS aşı randevu alma ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?
Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı
GÜNDEMMersin'de korkunç yangın!