Gaziantep'te büfede silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te arkadaşının tabancalı saldırısına uğrayan Bekir Karabağ (65) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Karabağ büfede arkadaşı Cuma G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cuma G. üzerindeki tabancayla Bekir Karabağ'a ateş açtı.

TABANCAYLA VURULDU, HAYATINI KAYBETTİ

DHA'nın haberine göre; Karabağ, başına isabet eden kurşunla yere yığılırken, Cuma G. ise kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Karabağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.