Gaziantep'te özellikle yaşlı erkekleri evlenme vaadiyle dolandıran kadın, 10-24 Nisan 2019 tarihlerinde 2 kişiye de aynı tuzağı kurdu. Kuyumcu dükkanlarını gezerek beğendiği altınları düğün hediyesi olarak alan kadın, ortalıktan kayboldu.
Mağdurların polise gitmesinin ardından ekipler, güvenlik kameralarından kadının altın beğenme görüntülerinden eşkâlini belirledi. Kadının kimliğini de tespit eden ekipler kısa sürede kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.
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