Gaziantep'te kavşaklarda "dilenci" ve "satıcı" operasyonu: 14 gözaltı
Gaziantep'te kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücüleri rahatsız eden ve trafikte tehlike oluşturan 14 kişi yakalandı
Giriş: 12 Mayıs 2026 - 14:19
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak sürücüleri rahatsız eden, trafikte tehlike oluşturan şahıslara yönelik operasyon yaptı.
İnsansız Hava Aracı (İHA) Büro, Çocuk Şube, bölge ekipleri ve dron destekli hava devriyesi çalışmaları sonucunda, kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak tehlike oluşturan 14 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.