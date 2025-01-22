Gaziantep'te Nane Eleme ve Paketleme Tesisi açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi açıldı. Türkiye'nin nane üretiminde lider şehirlerinden biri olan Gaziantep, bu tesisle birlikte tarım sektöründe katma değer sağlamayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışı Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde dün düzenlenen törenle yapıldı. Tesisin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Memik Terlemez, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi Başkanı Süleyman Özaslan ile nane üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

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Tesis hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor. Nane Eleme ve Paketleme Tesisi, Türkiye'de toplam nane üretiminin yüzde 80'i gerçekleştiren Gaziantep'te nanenin hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi sağlanarak ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara sunulabilecek.

Proje kapsamında ayrıca çiftçilere eğitim verilerek Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi kuruldu. Tesiste, saatte bir ton, günlük 24 ton işleme kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca nane için coğrafi işaret çalışmalarına da başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, nanenin Gaziantep için bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, "Bugün burada sadece bir tesis değil, bir şifanın açılışını yapıyoruz. Nane sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için çok önemli bir ürün. Gaziantep nanesi, dünyaya sağlık ve şifa olarak ulaşacak" dedi.

Başkan Şahin, Barak Ovası'nın sulama projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yatırım programına alındığını belirterek, bölgedeki bereketin artacağına işaret eden konuşmasında tarımsal gelişmelerden de bahsetti.