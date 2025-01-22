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        Gaziantep'te Nane Eleme ve Paketleme Tesisi hizmete girdi

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi törenle açıldı. Proje kapsamında ayrıca çiftçilere eğitim verilerek Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi de kuruldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:19
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        Gaziantep'te Nane Eleme ve Paketleme Tesisi açıldı
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi açıldı. Türkiye'nin nane üretiminde lider şehirlerinden biri olan Gaziantep, bu tesisle birlikte tarım sektöründe katma değer sağlamayı ve çiftçilerin gelirini artırmayı hedefliyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde hayata geçirilen Nane Eleme ve Paketleme Tesisi'nin açılışı Karkamış ilçesi Elifoğlu Mahallesi'nde dün düzenlenen törenle yapıldı. Tesisin açılış törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Memik Terlemez, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi Başkanı Süleyman Özaslan ile nane üreticileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Tesis hem bölge tarımına hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak bir adım olarak dikkat çekiyor. Nane Eleme ve Paketleme Tesisi, Türkiye'de toplam nane üretiminin yüzde 80'i gerçekleştiren Gaziantep'te nanenin hijyenik koşullarda işlenip paketlenmesi sağlanarak ürünler ulusal ve uluslararası pazarlara sunulabilecek.

        Proje kapsamında ayrıca çiftçilere eğitim verilerek Elif Nane Yetiştiriciliği Pazarlama ve Satış Kooperatifi kuruldu. Tesiste, saatte bir ton, günlük 24 ton işleme kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca nane için coğrafi işaret çalışmalarına da başladı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin önemine dikkat çekerek, nanenin Gaziantep için bir şifa kaynağı olduğunu vurguladı. Şahin, "Bugün burada sadece bir tesis değil, bir şifanın açılışını yapıyoruz. Nane sadece yemeklere lezzet katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için çok önemli bir ürün. Gaziantep nanesi, dünyaya sağlık ve şifa olarak ulaşacak" dedi.

        Başkan Şahin, Barak Ovası'nın sulama projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yatırım programına alındığını belirterek, bölgedeki bereketin artacağına işaret eden konuşmasında tarımsal gelişmelerden de bahsetti.

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        Şahin, "Çocukken nane ile iyileştirdik. Her gün bir kanserle mücadele ediyoruz. Bu nane Türkiye'nin en önemli ovasında yetişiyor. Hem temiz yetişecek hem katma değer üretecek hem çiftçi kazanacak hem dünyaya şifa olarak dağıtacak. Nanenin yağını çıkaracağız. 15 Ocak itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla. 22 yıldan beri bana söylediğiniz bir şey vardı. Barak Ovası'nın sulanması, P2'nin yatırım programına alınması imzalanmıştır. Barak bir kültürdür, medeniyettir ama berekettir ya bereket. Bunu başaracağız. Elimiz çok güçlü. Bize düşen şey köprü olmak. Gönül köprüsü olmak" diye konuştu.

        Törende konuşan Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan da tesisin çiftçilerin emeğinin değer bulmasını sağlayacağını söyledi. Kaptan, "Gaziantep, tarımsal projelerle bölgesel kalkınmada öncü bir şehir konumunda. Bu tesis, çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirip daha fazla kazanç elde etmesine imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

        AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Memik Terlemez ise bölgedeki diğer gelişmelerde de hızla neticeler aldığını belirti. MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmada rol model olduğunu ifade etti.

        Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, tesiste üretilen nanenin uluslararası pazarlarda da tanınmasını hedeflediklerini belirtti. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Başkan Fatma Şahin'e teşekkürünü iletirken, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin ise konuşmasında projenin detaylarına yer verdi. Kooperatif Başkanı Süleyman Özaslan çiftçilerin ürünlerini aracılar yerine doğrudan pazarlayabileceği bu tesisten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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