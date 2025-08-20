Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi

        Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi

        Gaziantep'te imzalanan protokol ile kent genelindeki sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 17:12 Güncelleme: 20.08.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sahipsiz hayvanların sorumluluğunu Büyükşehir Belediyesi üstlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil, Şahinbey, Nizip, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Karkamış belediyeleri işbirliğinde ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında, kent genelindeki sahipsiz hayvanların toplanması, beslenmesi, bakım evlerinde barındırılmasına kadar tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi üstlendi.

        İlçe belediyelerinin sorumluluk alanındaki sahipsiz, güçten düşmüş veya tehlike arz eden köpek ve kedilerin yakalanması, taşınması, aşılanması, kısırlaştırılması, tedavi ve bakımı ile beslenmesi süreçlerinin tüm sorumluluğu Büyükşehir Belediyesine ait olacak.

        REKLAM

        Bu işbirliği ile şehir genelinde yetki ve görev çatışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Gaziantep Valisi Kemal Çeber, protokolün yasal düzenlemeler doğrultusunda şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şunları kaydetti:

        "Doğa dostu, hayvan dostu bir şehiriz. Her bir canlı bize emanet. Bu protokol, birlikten kuvvet doğar anlayışıyla hayata geçirildi. Şehrimizin sahip olduğu doğal yaşam merkezi Avrupa’nın en iyilerinden biri, yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz de çok büyük destek verdi. Yasal çerçevede bütçeden ayrılacak payla birlikte bu hizmetleri daha güçlü yürüteceğiz." ​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde